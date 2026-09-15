Cote d'Ivoire: Intelligence artificielle - Les entreprises ivoiriennes accélèrent leur transformation

Lors de la 2e édition d'IMPACT IA, qui s'est tenue du 9 au 11 septembre 2026, il est ressorti que l'intelligence artificielle s'impose progressivement comme un levier de transformation de l'économie ivoirienne.

Selon le rapport « Côte d'Ivoire's Digital Economy : Francophone Africa's Emerging Digital Gateway », réalisé par le cabinet Public First pour Meta, 71 % des adultes connectés en Côte d'Ivoire estiment que les produits d'Ia développés en Afrique subsaharienne seront déterminants pour la croissance économique du continent.

Cette dynamique devrait également contribuer à l'expansion de l'économie numérique ivoirienne. D'après le même rapport, celle-ci pourrait doubler d'ici à 2035 pour atteindre 6,4 milliards de dollars, portée notamment par les investissements dans les infrastructures numériques et l'adoption de l'intelligence artificielle.

Cette 2e édition d'IMPACT IA a réuni une vingtaine d'entreprises technologiques venues présenter des solutions destinées à accompagner les entreprises, les institutions et les populations dans cette transformation.

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Éducation, cybersécurité, datacenters, développement ou encore intelligence artificielle : les acteurs présents ont illustré la diversité des usages et des solutions qui émergent autour de l'Ia en Côte d'Ivoire.

Parmi eux, Farafinah Kanu, entreprise d'innovation qui accompagne les gouvernements, les institutions et les entreprises dans leur transformation numérique, a présenté « Boussole IA », une solution destinée à aider les entreprises à mieux comprendre leur niveau de maturité face à l'intelligence artificielle.

À travers une évaluation, la solution permet à l'entreprise d'identifier son niveau de maturité, ses principales opportunités d'utilisation de l'Ia, ses points de vigilance ainsi qu'une feuille de route pour engager sa transformation.

Pour Cheick Sidibé, Lead technique chez Farafinah Kanu, « avant de parler de développement ou de déploiement de l'intelligence artificielle dans une entreprise, il faut déjà savoir si l'entreprise elle-même a la capacité et les outils nécessaires pour débuter. C'est en cela que "Boussole IA" est importante pour les entreprises. »

Avec cette solution, l'entreprise entend ainsi répondre à un enjeu qui accompagne l'accélération de l'Ia en Côte d'Ivoire.