Afrique de l'Ouest: Financement de projets stratégiques - La Bidc accorde plus de 269 millions d'euros à la Guinée

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et le gouvernement guinéen ont signé le 10 septembre 2026, à Conakry, trois accords de prêt d'un montant total de 269,5 millions d'euros destinés au financement de projets stratégiques dans les secteurs de la santé, des transports et de l'énergie.

Selon un communiqué de l'institution financière, les accords ont été signés par Dr George Agyekum Donkor, président de la Bidc et de son Conseil d'administration, et Mariama Ciré Sylla, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget de la République de Guinée. Cette signature a eu lieu en présence d'Ismaël Nabé, ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, ainsi que du président du Conseil des gouverneurs.

Ce financement servira à la construction de l'hôpital général de Siguiri à hauteur de 65,8 millions d'euros ; à la construction et au bitumage de la route de Cissela-Banko-N'Dèma et Banko-Saraya, longue de 84 km, pour un montant de 143,05 millions d'euros, et le développement du projet hydroélectrique de Tinkisso 2, d'un montant estimé à 60,6 millions d'euros.

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Ces projets généreront des retombées significatives à travers le pays, notamment en élargissant l'accès à l'énergie renouvelable à plus de 350 000 personnes, en améliorant la connectivité et les échanges commerciaux en Haute-Guinée, ainsi qu'en renforçant l'accès à des soins de santé spécialisés pour plus de 1,7 million de personnes.

Pour Dr George Agyekum Donkor, ce financement témoigne de l'engagement de la Bidc en faveur d'investissements à fort impact, capables de promouvoir une croissance durable, de renforcer la résilience des économies et d'améliorer le bien-être des populations. Il a également souligné que les investissements dans la santé, l'énergie et les infrastructures de transport contribueront à créer un environnement propice à l'activité économique, à la création d'emplois et au développement durable.

Pour sa part, Mariama Ciré Sylla, s'est félicitée du partenariat entre la Bidc et la Guinée, tout en remerciant la Banque pour la confiance renouvelée qu'elle accorde aux perspectives économiques de son pays. A l'en croire, ces investissements permettront d'accélérer le développement des infrastructures stratégiques, d'élargir l'accès aux services essentiels et de soutenir une croissance inclusive.

Quant à Ismaël Nabé, il a également affirmé que ces projets s'inscrivent pleinement dans l'agenda de transformation économique de la Guinée ainsi que dans les ambitions du programme Simandou 2040. Il a également mis l'accent sur leur potentiel pour combler les déficits d'infrastructures, renforcer la compétitivité nationale et créer davantage d'opportunités pour les citoyens et principalement les jeunes.