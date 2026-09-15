Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le passage au collège, entre stress et attentes d'une élève de 6e

La rentrée des classes a débuté le lundi 14 septembre 2026 sur l'ensemble du territoire ivoirien, selon le calendrier fixé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, précédée d'inscriptions en ligne ouvertes du 6 au 21 septembre 2026.

Derrière les chiffres et le calendrier officiel, chaque rentrée se vit d'abord individuellement, à l'image de celle de Séréna Williams, 13 ans, qui entre cette année en classe de 6e.

À Koumassi Sicogi, le lundi 14 septembre 2026. Il est 7h 30. Vêtue de son uniforme scolaire, Séréna Williams se rend à l'école pour son premier jour en tant que collégienne. Pour elle, cette rentrée marque avant tout un changement d'école et donc de repères. « Je me sens stressée parce que je change d'école et je ne vais plus voir mes amis de mon ancienne école. Je vais rencontrer beaucoup de gens, c'est pour cela que je me sens stressée », confie-t-elle.

Un sentiment fréquent chez les élèves qui quittent le primaire pour le secondaire, entre appréhension de l'inconnu et excitation du changement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le changement le plus visible cette année, pour elle, c'est son uniforme : « C'est que maintenant je porte bleu et blanc. » Un symbole simple, mais qui marque concrètement le passage à un nouveau cycle scolaire.

Heureusement, la rupture n'est pas totale. La moitié de sa classe de CM2 l'a suivie dans son nouvel établissement, ce qui atténue le sentiment de devoir tout reconstruire seule. Pour l'année qui commence, son objectif est clair. « J'attends un très bon résultat pour aller en 5e », affirme-t-elle.

Cette rentrée s'inscrit dans un calendrier scolaire dense : le premier trimestre s'étend du 14 septembre au 4 décembre 2026, le deuxième du 7 décembre 2026 au 12 mars 2027 et le troisième trimestre du 15 mars au 11 juin 2027.

Le gouvernement annonce par ailleurs un effort en matière d'infrastructures pour cette année scolaire 2026-2027, avec l'achèvement de 47 collèges de proximité, et la livraison de 3 000 classes au primaire et de 51 établissements secondaires.