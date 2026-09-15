Sénégal: DER/FJ - Plus de 7 milliards de FCFA injectés dans le département de Mbacké en cinq ans

15 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

Dans le but d'expliquer les mécanismes de financement de la structure, le Délégué général à l'Entrepreneuriat rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, a entamé une tournée nationale. À Mbacké, le 14 septembre 2026, il a salué les efforts de l'antenne départementale, deux mois après sa nomination à la tête de la structure.

Lors de sa première étape dans le département de Mbacké, Abdoulaye Niane a salué les résultats enregistrés par la DER/FJ dans cette zone. À peine deux mois après sa nomination, le Délégué général renseigne que la structure a injecté plus de 300 millions de francs CFA dans le département de Mbacké. Une dynamique qui devrait permettre, selon lui, d'atteindre, d'ici à la fin de l'année, les niveaux de financement enregistrés par la DER/FJ l'année précédente.

Évoquant le Nano Crédit, le responsable de l'antenne départementale de la DER/FJ est allé plus loin, précisant que la structure a injecté sept milliards de francs CFA dans le département de Mbacké en cinq ans. Ainsi, dit-il, « le Nano Crédit est un levier économique par lequel nous soutenons les femmes et les jeunes ».

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Saisissant cette opportunité, Abdoulaye Niane a rappelé avoir reçu des instructions du président de la République pour accompagner les femmes et les jeunes du département de Mbacké, particulièrement ceux de la ville de Touba. « Le président de la République sait que vous êtes des femmes et des jeunes, mues par la volonté de réussir votre mission aux côtés de vos guides religieux », a-t-il déclaré. Il a assuré qu'une partie des moyens nécessaires sera mise à leur disposition, à travers la DER/FJ, afin de leur permettre de mener à bien leurs activités.

Venu présider cette activité, le préfet de Mbacké, Khadim Hann, a exprimé sa gratitude au Délégué général de la DER/FJ pour avoir choisi le département de Mbacké pour lancer sa tournée nationale. Il y voit une marque de considération envers les populations de cette circonscription administrative.

Le préfet a également rappelé que Dr Abdoulaye Niane a créé une coopérative destinée aux ressortissants des écoles coraniques (Doomu Daara). « Cela montre qu'il connaît le statut religieux de ce département, ce département qui compte des milliers de daaras », a-t-il souligné.

Toutefois, Khadim Hann a attiré l'attention des bénéficiaires sur l'importance du remboursement des crédits. Un impératif, selon le chef de l'administration locale. Même si le département de Mbacké a réalisé des efforts dans ce domaine, il a invité les populations à poursuivre leurs efforts. « Nous devons rembourser les crédits pour permettre à toutes les populations de bénéficier de ces financements », a-t-il indiqué.

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