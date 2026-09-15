Sénégal: DER/FJ - Plus de 7 milliards de FCFA injectés dans le département de Mbacké en cinq ans

Dans le but d'expliquer les mécanismes de financement de la structure, le Délégué général à l'Entrepreneuriat rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, a entamé une tournée nationale. À Mbacké, le 14 septembre 2026, il a salué les efforts de l'antenne départementale, deux mois après sa nomination à la tête de la structure.

Lors de sa première étape dans le département de Mbacké, Abdoulaye Niane a salué les résultats enregistrés par la DER/FJ dans cette zone. À peine deux mois après sa nomination, le Délégué général renseigne que la structure a injecté plus de 300 millions de francs CFA dans le département de Mbacké. Une dynamique qui devrait permettre, selon lui, d'atteindre, d'ici à la fin de l'année, les niveaux de financement enregistrés par la DER/FJ l'année précédente.

Évoquant le Nano Crédit, le responsable de l'antenne départementale de la DER/FJ est allé plus loin, précisant que la structure a injecté sept milliards de francs CFA dans le département de Mbacké en cinq ans. Ainsi, dit-il, « le Nano Crédit est un levier économique par lequel nous soutenons les femmes et les jeunes ».

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Saisissant cette opportunité, Abdoulaye Niane a rappelé avoir reçu des instructions du président de la République pour accompagner les femmes et les jeunes du département de Mbacké, particulièrement ceux de la ville de Touba. « Le président de la République sait que vous êtes des femmes et des jeunes, mues par la volonté de réussir votre mission aux côtés de vos guides religieux », a-t-il déclaré. Il a assuré qu'une partie des moyens nécessaires sera mise à leur disposition, à travers la DER/FJ, afin de leur permettre de mener à bien leurs activités.

Venu présider cette activité, le préfet de Mbacké, Khadim Hann, a exprimé sa gratitude au Délégué général de la DER/FJ pour avoir choisi le département de Mbacké pour lancer sa tournée nationale. Il y voit une marque de considération envers les populations de cette circonscription administrative.

Le préfet a également rappelé que Dr Abdoulaye Niane a créé une coopérative destinée aux ressortissants des écoles coraniques (Doomu Daara). « Cela montre qu'il connaît le statut religieux de ce département, ce département qui compte des milliers de daaras », a-t-il souligné.

Toutefois, Khadim Hann a attiré l'attention des bénéficiaires sur l'importance du remboursement des crédits. Un impératif, selon le chef de l'administration locale. Même si le département de Mbacké a réalisé des efforts dans ce domaine, il a invité les populations à poursuivre leurs efforts. « Nous devons rembourser les crédits pour permettre à toutes les populations de bénéficier de ces financements », a-t-il indiqué.