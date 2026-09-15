Sénégal: Axe Touba-Dahra - Trois morts et douze blessés dans un accident de tricycle

Un accident de la circulation a fait trois morts et douze blessés, lundi 14 septembre 2026, sur l'axe Touba-Dahra, à hauteur du village de Touba Boustane, dans la commune de Déaly.

Le drame s'est produit aux environs de 10 heures. Selon des témoignages recueillis sur place, un tricycle transportant des passagers en direction du marché hebdomadaire de Déaly, qui se tient chaque lundi, aurait dérapé avant de percuter violemment un arbre.

Sous la violence du choc, le véhicule s'est renversé à proximité de la chaussée. Le bilan fait état de trois morts et de douze blessés, dont plusieurs dans un état grave.

Alertés, les sapeurs-pompiers de la brigade de secours de Dahra se sont rendus sur les lieux. Ils ont évacué les victimes vers le centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra, où les corps sans vie ont également été déposés.

Une enquête ouverte

Après les constatations effectuées sur les lieux, la gendarmerie de Dahra a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident et d'en établir les causes.