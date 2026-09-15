Sénégal: Louga - Le dérapage d'un « Cheikh Cherifou » fait quatre morts et sept blessés

15 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

Un grave accident s'est produit ce mardi, vers 4 heures du matin, sur la RN2, à proximité de la Spia. Un véhicule Toyota Hiace, communément appelé « Cheikh Cherifou », en partance pour Dakar, aurait dérapé, faisant 11 victimes, dont quatre morts et sept blessés.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours aux victimes. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où les corps sans vie ont également été déposés.

Cet accident relance une nouvelle fois le débat sur la sécurité routière.

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