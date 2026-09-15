Sénégal: Présentation du nouveau sélectionneur national - Patrick Vieira, l'heure de vérité pour le nouveau patron des Lions

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) présentera officiellement Patrick Vieira, le vendredi 18 septembre, à Dakar, comme le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A. Le technicien français dévoilera, dans la foulée, sa première liste pour une fenêtre internationale décisive, avec deux matches de qualification à la Can 2027 contre le Mozambique et l'Éthiopie, puis une rencontre amicale face aux Comores à Marseille.

Le nouveau chapitre est désormais prêt à s'ouvrir. Le vendredi 18 septembre, à partir de 10h30 Gmt, la salle de conférence de presse du stade Léopold Sédar Senghor sera le théâtre de la présentation officielle de Patrick Vieira. L'annonce est de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) à travers un communiqué. Le champion du monde 1998, avec la France, s'adressera, pour la première fois, officiellement à la presse sénégalaise dans ses nouvelles fonctions.

L'ancien milieu de terrain français dévoilera également sa première liste de joueurs convoqués. Une annonce attendue, puisqu'elle donnera les premiers indices sur ses choix, ses priorités et, éventuellement, les contours de la nouvelle équipe qu'il entend bâtir. Avant Vieira, il y a eu Pape Thiaw. Son départ a laissé derrière lui une importante séquence de tensions et d'interrogations.

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La Fsf avait assumé une part de responsabilité dans l'échec du Mondial. Son secrétaire général, Abdoulaye Saydou Sow, avait parlé d'un « échec collectif », tout en défendant la décision de tourner la page Thiaw. Ainsi s'achevait, dans un climat lourd, l'aventure d'un technicien qui avait pourtant permis au Sénégal de conquérir un nouveau titre continental.

Vieira, le choix d'un nouveau cycle

Pour ouvrir cette nouvelle page, la Fsf a porté son choix sur Patrick Vieira. Le 18 août, le Comité d'urgence a entériné à l'unanimité la nomination de l'ancien international français. Né à Dakar, champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 avec la France, Vieira possède une solide expérience du football de haut niveau. Il a notamment dirigé New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa. Sa nomination constitue, toutefois, une première à l'échelle internationale : le technicien de 50 ans va diriger, pour la première fois, une sélection nationale.

Il hérite surtout d'une équipe qui ne manque ni de talent ni d'ambition, mais qui doit rapidement retrouver une dynamique après un Mondial décevant. Pour la Fsf, son arrivée doit symboliser une montée en gamme de l'encadrement technique. L'instance fédérale a présenté ce choix comme une nouvelle étape dans sa volonté de mettre en place un encadrement « de haut niveau », en adéquation avec les ambitions du football sénégalais.

Première liste, premières réponses

La cérémonie du 18 septembre ne sera donc pas une simple présentation protocolaire. Patrick Vieira devra immédiatement entrer dans le vif du sujet avec la publication de sa première liste. Les choix du nouveau sélectionneur seront scrutés, notamment concernant les cadres de la Tanière, les éventuels nouveaux visages et l'équilibre entre expérience et renouvellement.

Quelques jours seulement après cette annonce, les Lions retrouveront la compétition officielle. Le Sénégal se déplacera d'abord au Mozambique, le vendredi 25 septembre, au stade national du Zimpeto à Maputo, pour les qualifications à la Can 2027. Quatre jours plus tard, le mardi 29 septembre, les Lions affronteront l'Éthiopie au Bahir Dar Stadium, dans la région d'Amhara.

La fenêtre internationale se terminera par un rendez-vous amical contre les Comores, le dimanche 4 octobre, à l'Orange Vélodrome de Marseille. Trois rencontres, donc, pour une première prise de contact grandeur nature. Deux matches à enjeu et une opposition amicale qui permettront déjà de mesurer les premiers choix du nouveau patron de la Tanière.

Une page blanche mais pas une équipe à reconstruire

Patrick Vieira n'arrive pas dans une équipe dépourvue de repères. Il récupère un groupe qui reste l'un des plus compétitifs du continent et qui possède encore une importante expérience internationale.

Son principal défi sera moins de tout bouleverser que de donner une nouvelle impulsion à une sélection sortie meurtrie de son aventure mondiale. Entre l'héritage de Pape Thiaw, les ambitions de la Fédération et les attentes élevées du public sénégalais, le nouveau sélectionneur sait déjà que son mandat sera jugé sur ses résultats. La Can 2027 se profile, tandis que le Sénégal nourrit déjà des ambitions pour le prochain grand cycle international.

Vendredi, à Dakar, Patrick Vieira franchira officiellement les portes de la Tanière. Quelques heures plus tard, sa première liste dira beaucoup de la direction qu'il souhaite donner aux Lions. Après la saga Pape Thiaw, le Sénégal veut désormais regarder devant. Avec Vieira, une nouvelle histoire commence.