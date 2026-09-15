Cote d'Ivoire: Master en gouvernance des politiques publiques à l'Ena - Les inscriptions prorogées au 25 septembre

15 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La date de clôture des inscriptions au Master en gouvernance des politiques publiques à l'Ecole nationale d'administration (Ena) est prorogée au vendredi 25 septembre 2026.

Selon un communiqué du directeur général de l'Ena, Narcisse Sepy Yessoh, en date du lundi 14 septembre 2026, cette prorogation a pour objectif de permettre aux candidats intéressés de procéder ou de finaliser leur inscription en ligne et de déposer ou de compléter, le cas échéant, les pièces constitutives de leur dossier auprès du service de l'accueil de la scolarité et de l'extra-scolaire (Sases) de l'Ena.

Cette information s'adresse aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux élus de la nation, au personnel des collectivités territoriales, aux cadres des administrations publiques et parapubliques, ainsi qu'aux agents des organisations publiques.

A cet effet, le processus de sélection est réaménagé comme suit : le vendredi 25 septembre, clôture des inscriptions ; le lundi 28 septembre, présélection des candidatures, et le mardi 29 septembre 2026, l'épreuve orale.

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Le directeur général de l'Ena invite les candidats concernés à finaliser leur inscription dans les délais impartis.

Par ailleurs, pour toute information complémentaire, les candidats sont priés de se rapprocher des services compétents de l'école au numéro suivant : 01 01 05 30 62 ou à enaadminispro@gmail.com/cpspena24@gmail.com

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