Togo: Retombées concrètes des activités minières pour les riverains

L'activité minière génère des retombées pour les communautés situées dans les zones d'exploitation.

Ces bénéfices ne se limitent pas aux seuls projets sociaux réalisés directement par les entreprises, mais reposent sur plusieurs mécanismes combinés : la réglementation, les conventions d'investissement et les initiatives volontaires des opérateurs.

En 2023, les sociétés SCANTOGO et POMAR ont ainsi consacré plus de 244,36 millions de Fcfa aux dépenses sociales obligatoires, selon le ministère chargé des Ressources minières.

Ces dépenses, issues des études d'impact environnemental et social (EIES), couvrent notamment la réhabilitation des sites après exploitation, la prévention des impacts environnementaux, ainsi que le paiement des impôts, redevances et autres prélèvements dus à l'État.

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À ces obligations légales s'ajoutent des actions menées au titre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). WACEM, Togo Carrière et Cimco ont ainsi engagé, en 2023, 76,67 millions en dépenses sociales volontaires, en numéraire et en nature.

Pour les autorités, l'ensemble de ces contributions élargit les retombées économiques des projets miniers et soutient le développement local, dans une logique de complémentarité entre l'État, les collectivités territoriales et les entreprises extractives.