Ile Maurice: Le pays se prépare à son évaluation mutuelle de l'ESAAMLG

Le pays intensifie ses efforts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, était à Kigali, au Rwanda, pour la 26e réunion du Conseil des ministres de l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), tenue du 3 au 5 septembre.

Ce sommet constitue le dernier grand rendez-vous de l'organisation avant le lancement de l'évaluation mutuelle de Maurice. Une mission préparatoire de l'ESAAMLG est d'ailleurs prévue du 14 au 18 décembre 2026, avant le début de l'évaluation proprement dite en 2027.

L'enjeu est important pour la juridiction mauricienne. Les conclusions d'une évaluation mutuelle peuvent avoir des répercussions sur la perception du risque par les investisseurs et les institutions financières internationales, ainsi que sur la capacité d'une place financière à maintenir ses relations avec les principaux marchés internationaux.

Le Conseil des ministres de Kigali a réuni des représentants des 22 pays membres de l'ESAAMLG, ainsi que des partenaires internationaux, notamment le Groupe d'action financière (GAFI), le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.

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«Kigali était le dernier grand rendez-vous de l'ESAAMLG avant le lancement de notre évaluation mutuelle. Nous préparons cette échéance avec la plus grande rigueur», a déclaré la ministre. Elle a ajouté que les discussions avaient permis à Maurice de mieux cerner l'évolution des normes internationales et les nouveaux risques liés à la criminalité financière.

En marge de ce conseil, la ministre a multiplié les rencontres bilatérales avec les autorités financières et gouvernementales de plusieurs pays de la région. Avec Yusuf Murangwa, ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda, les discussions ont notamment porté sur la FinTech et la possibilité de développer le «passporting» pour certains services financiers.

Les échanges avec Madagascar revêtaient une importance particulière. Le pays assure désormais la présidence de l'ESAAMLG et l'évaluation de Maurice débutera sous sa présidence. Jyoti Jeetun a rencontré Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre de Madagascar, ainsi que le Dr Hery Ramiarison, ministre des Finances. Des rencontres ont également eu lieu avec des responsables du Botswana, du Rwanda et des Seychelles.

À quelques mois de l'évaluation, Port-Louis cherche ainsi à démontrer l' efficacité de son dispositif et à préserver la crédibilité internationale de sa place financière. La délégation mauricienne regroupait, entre autres, les principales institutions engagées dans le dispositif de lutte contre les flux financiers illicites. Elle comprenait notamment des représentants du ministère des Finances, de la Financial Services Commission, de la Banque de Maurice, de la Financial Intelligence Unit, de la Financial Crimes Commission, de l'Attorney General's Office, de la Mauritius Police Force et de la Gambling Regulatory Authority.