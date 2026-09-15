Tunisie: Numérisation - Le pays TradeNet lance son nouveau portail de facturation électronique pour les professionnels

La société Réseau Tunisie de Commerce (Tunisie TradeNet) a officialisé le lancement opérationnel de son nouveau portail web dédié à la facturation électronique. Et ce, à compter de ce mardi 15 septembre 2026. Cette initiative technique s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant la transition numérique de l'administration et le développement des prestations de services publics à distance.

Les services de communication précisent que cette infrastructure moderne, accessible via l'adresse « portail.elfatoora.tn », cible en priorité les entreprises et les professionnels indépendants qui gèrent un volume limité de facturation, en leur fournissant une solution simplifiée, pratique et sécurisée pour piloter l'intégralité du processus.

Ce nouveau portail permet aux utilisateurs de configurer de manière autonome leur environnement de travail, de générer leurs documents commerciaux et de les signer électroniquement avant leur transmission immédiate vers la plateforme centrale « EL FATOORA ». Ce parcours entièrement dématérialisé élimine le recours à des solutions techniques complexes de raccordement ou d'intégration logicielle.

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Tunisie TradeNet confirme que le déploiement de cette interface s'intègre au coeur de ses efforts d'accompagnement du tissu économique national, l'objectif étant de faciliter l'accès universel aux services numériques et de simplifier les barrières logistiques liées à l'émission des pièces justificatives.

Dans nos archives 25 milliards de dinars de prêts bancaires sans garanties : un système à deux vitesses Pour intégrer le dispositif, la direction commerciale exhorte les intéressés à finaliser leurs procédures d'adhésion en ligne à travers l'adresse « adhesion.elfatoora.tn ». L'entreprise invite également les clients ayant soumis des dossiers d'inscription au format papier par le passé, et dont la validation n'a pas encore été effectuée, à renouveler leur démarche directement sur la plateforme électronique. Et ce, pour accélérer le traitement réglementaire et la numérisation de leurs comptes.