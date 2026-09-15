Tunisie: Ressources énergétiques - La production électrique nationale progresse de 6 % à la fin de juillet 2026

La production nationale d'électricité en Tunisie a enregistré une hausse de 6 % au cours des sept premiers mois de l'année 2026, atteignant ainsi un volume consolidé de 12 333 GWh contre 11 632 GWh durant la même période de l'année précédente.

Selon le rapport périodique de l'Observatoire national de l'énergie et des mines, cette dynamique est portée par un essor remarquable des énergies renouvelables, dont la production issue du solaire et de l'éolien a bondi de 61 %, ce qui a hissé leur contribution à 9 % du mix énergétique national à la fin de juillet 2026. Cette évolution découle principalement de la croissance des projets de production indépendante, notamment le solaire photovoltaïque qui affiche une capacité de 515 MW dans le secteur résidentiel connecté en basse tension, et 130 MW répartis dans les secteurs industriel, agricole et des services reliés aux réseaux de moyenne et haute tension.

La production des projets solaires indépendants est ainsi passée de 39 GWh en 2025 à 359 GWh sur les sept premiers mois de 2026, un résultat direct de l'entrée en exploitation de grandes infrastructures, à l'instar de la centrale de Kairouan d'une puissance de 100 MW en décembre 2025, ainsi que des centrales de Sidi Bouzid et Tozeur dotées d'une capacité de 50 MW chacune depuis avril 2026.

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Le gaz naturel demeure toutefois la source d'alimentation principale avec une part de 90,8 % de la production nationale globale à la fin de juillet 2026. En parallèle, l'efficacité énergétique des centrales de production s'est améliorée avec un recul de 3 % de la consommation spécifique globale qui s'établit à 206 tep par GWh.

Dans nos archives Notations souveraines et réformes : Les clés pour s'extirper de la zone d'incertitudeLe pic de la demande électrique a quant à lui atteint 4924 MW au mois de juillet, marquant une hausse de 2 % par rapport aux 4837 MW enregistrés en juillet 2025.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a couvert 91 % de la production nationale, tandis que les importations d'électricité ont reculé de 2 % pour représenter environ 10 % des besoins du marché local. Les ventes globales d'électricité affichent une progression de 1 % à 9455 GWh, le secteur industriel s'accaparant la part majoritaire des livraisons de haute et moyenne tension à hauteur de 58 %.

En contrepartie, les ressources nationales en hydrocarbures ont toutefois enregistré un repli significatif sur les sept premiers mois de l'année 2026. La production de pétrole brut a baissé de 11 % pour s'établir à 0,78 million de tep, tandis que la production de gaz naturel local s'est contractée de 14 % à environ 0,84 million de tep. Ce recul de l'extraction nationale, combiné au maintien de la demande, a provoqué une hausse de 8 % du déficit commercial énergétique, entraînant une chute du taux d'indépendance énergétique qui glisse de 46 % en 2025 à 42 % à la fin de juillet 2026.