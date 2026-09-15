Tunisie: Drame de Metlaoui - Les secours retrouvent les corps du père et du fils emportés par les crues

15 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les opérations de recherche intensive menées dans le bassin minier ont abouti ce mardi 15 septembre 2026 à la découverte des corps d'un père et de son fils portés disparus depuis samedi dernier lors des averses.

Les brigades mixtes associant aussi bien les unités de la sûreté nationale, ceux de la Protection civile ainsi que les habitants bénévoles et les secouristes du Croissant-Rouge tunisien, ont hélas localisé les deux dépouilles dans le périmètre de l'Oued Souhili, mettant un terme tragique aux opérations de ratissage qui tenaient la région en haleine.

Selon les données partagées par des témoins, les secouristes ont extrait dans un premier temps le corps du père avant de repérer celui de son fils à proximité immédiate du lit de l'oued.

Dans nos archives Kasserine : Nouveaux éléments dans l'enquête sur le meurtre d'un enfant de quatre ansCette découverte macabre fait suite à un vaste élan de solidarité et de mobilisation administrative ayant duré plus de quarante-huit heures.

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Rappelons que les deux victimes sont des citoyens originaires de la localité de Tebdit. Ils ont été portés disparus samedi soir alors qu'ils circulaient à la périphérie du mont El Thelja. Les deux victimes avaient été emportées par des torrents de boue d'une violence inouïe à la suite du débordement de l'Oued El Thelja causé par des intempéries massives. La découverte de ces corps endeuille profondément la communauté locale qui espérait un dénouement plus clément après deux jours de recherches ininterrompues dans les ravins de la zone.

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