Tunisie: Exploration spatiale - La NASA choisit le chercheur tunisien Mehdi Benna pour diriger le projet lunaire LEMS

La scène scientifique tunisienne brille à l'échelle internationale à travers la nomination du chercheur tunisien chercheur tunisien Mehdi Benna au coeur des futurs programmes d'exploration de la Lune. En effet, l'agence spatiale américaine (NASA) a officiellement désigné Mehdi Benna en ce mardi 15 septembre 2026 au poste de chercheur principal pour le projet LEMS, une composante clé du programme d'exploration Artemis. Cette affectation confie à ce haut profil tunisien la direction d'un programme d'études environnementales et sismiques ciblant prioritairement le pôle Sud lunaire, une zone cruciale pour l'établissement des futures bases humaines permanentes.

Sur le plan technique, la mission s'articule autour du développement d'une station scientifique autonome et intégrée regroupant plusieurs sismomètres de haute précision. Ce dispositif instrumental est configuré pour assurer un suivi continu et à long terme des vibrations de la surface lunaire afin de cartographier la structure interne du satellite. Ce succès international couronne un parcours académique d'excellence entamé en Tunisie, où Mehdi Benna a obtenu son diplôme de génie électrique à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis en 1999, avant de décrocher un mastère en communications radio en 2000 et un doctorat en sciences spatiales à l'Université de Toulouse en 2002.

Établi aux États-Unis depuis 2003, le scientifique tunisien a d'abord intégré le centre Goddard de la NASA pour ses recherches post-doctorales, avant d'être promu en 2006 en tant que chercheur principal en sciences planétaires. Spécialisé dans l'ingénierie des instruments spatiaux, il a activement participé aux missions d'exploration LADEE sur la Lune et MAVEN sur la planète Mars.

Auteur de plus de 100 publications scientifiques et intervenant régulier dans des centaines de congrès internationaux, Mehdi Benna incarne la vitalité et le rayonnement mondial de l'expertise universitaire tunisienne au sommet de la recherche technologique.

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