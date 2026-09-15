Afrique: Industrie - Le groupe français Eurostat inaugure sa nouvelle implantation au pays

Le groupe français Eurostat, spécialisé dans les solutions de protection contre les décharges électrostatiques (ESD), a inauguré lundi 14 septembre sa nouvelle implantation en Tunisie, lors d'une cérémonie à laquelle a pris part l'ambassadrice de France en Tunisie, aux côtés de représentants du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Cette nouvelle implantation vient renforcer la présence du groupe français en Tunisie et s'inscrit dans le développement des activités liées aux industries électroniques et aux secteurs industriels de haute technologie.

Eurostat est spécialisé dans la conception et la commercialisation de solutions destinées à protéger les composants et équipements électroniques contre les décharges électrostatiques, susceptibles d'endommager ou de dégrader les composants sensibles. Le groupe propose notamment des emballages ESD rigides et souples, des équipements de protection des zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA), des instruments de mesure et d'ionisation ainsi que des équipements de protection individuelle.

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Selon les informations publiées par l'entreprise, Eurostat dispose notamment de capacités de production en France et en Pologne et s'appuie sur un réseau de partenaires spécialisés pour différentes catégories d'équipements ESD. Le groupe se présente comme un spécialiste européen des solutions de protection contre les décharges électrostatiques.

Dans nos archives Météo : ciel partiellement nuageux et températures contrastées cette nuitL'implantation tunisienne constitue également un point d'appui pour le développement des activités du groupe sur les marchés africains et européens. Une publication consacrée à l'inauguration indique qu'Eurostat Tunisie compte actuellement 28 collaborateurs, dont 22 affectés à la production, ainsi que deux ingénieurs commerciaux et quatre fonctions du groupe basées en Tunisie. L'activité tunisienne comprend notamment deux centres d'usinage et un atelier d'assemblage.

La même source précise qu'environ 20 % de l'activité est réalisée sur le marché tunisien et que le site apporte également un soutien aux activités du groupe en France et en Europe.

L'arrivée d'Eurostat intervient dans un contexte de renforcement des investissements français en Tunisie. Selon la diplomatie française, quelque 1.700 entreprises à participation française sont actuellement présentes dans le pays et emploient plus de 170.000 salariés.

La France demeure par ailleurs un investisseur majeur en Tunisie. Les données publiées par la FIPA montrent qu'au premier semestre 2025, la France occupait la première position parmi les pays d'origine des investissements directs étrangers hors énergie, avec 421 millions de dinars, soit plus de 33 % du total. Les industries manufacturières représentaient, durant cette période, 62,9 % des investissements directs internationaux.

Sur les neuf premiers mois de 2025, la France confirmait également sa position de premier pays investisseur étranger en Tunisie, avec 639,9 millions de dinars, soit 31,3 % des investissements directs étrangers hors énergie, selon la FIPA. L'industrie constituait alors le principal secteur bénéficiaire des investissements, notamment dans les filières électrique, électronique, mécanique, textile et agroalimentaire.

Dans son message publié à l'occasion de l'inauguration, l'ambassade de France souligne par ailleurs une hausse de 41 % des investissements français en Tunisie en 2025, en se référant aux données de la FIPA. Cette dynamique est présentée comme un élément du partenariat économique franco-tunisien visant notamment à consolider les chaînes de valeur euro-méditerranéennes et à favoriser la montée en gamme de l'industrie tunisienne.

L'implantation d'Eurostat s'inscrit ainsi dans une dynamique de développement de secteurs à plus forte valeur ajoutée, notamment ceux liés à l'électronique, aux équipements industriels et aux technologies de production. Elle illustre également l'intérêt des entreprises françaises pour les compétences tunisiennes, en particulier dans les domaines techniques et industriels.