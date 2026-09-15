Tunisie: Sécurisation de la rentrée - Le ministère de l'Intérieur quadrille les établissements scolaires et traque les dealers

À l'heure où les classes se mettent à accueillir des millions d'élèves pour la rentrée 2026-2027, la sûreté des environs éducatifs se place au coeur des intérêts sécuritaires. En ce mardi 15 septembre 2026, le ministère de l'Intérieur a justement déployé un plan de protection de taille. Il s'agit d'une offensive globale qui, certes, vise à fluidifier la circulation routière, mais surtout, à sanctuariser l'environnement des lycées afin d'extirper le fléau de la drogue qui menace la santé des mineurs.

Intervenant ce matin au micro de Jawhara FM, le commissaire général Farouk Selmi, a dressé le tableau d'un dispositif sectoriel associant la sécurité publique, les unités d'intervention et la police de secours. Le responsable a précisé que, pour sécuriser le périmètre autour des établissements scolaires, des brigades spécialisées mènent des opérations d'infiltration depuis le début de la saison estivale.

« Ces manoeuvres intensives ont permis de démanteler plusieurs réseaux de trafic de stupéfiants ciblant les collèges », note le responsable tout en précisant que cette anticipation s'est avérée indispensable pour offrir un climat d'apprentissage sain dès l'ouverture des vannes scolaires.

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Abordant le volet de l'ancrage territorial de cette campagne, le chef du district de Sidi Hassine, Monêm Arayedh, a laissé entendre que la vigilance s'exercera de manière continue. En exécution des instructions de la tutelle, le plan impose un positionnement fixe des forces de l'ordre devant chaque établissement, doublé de patrouilles mobiles qui a pour mission de quadriller les zones périphériques. « Les agents ont reçu le mot d'ordre d'interdire tout attroupement d'individus étrangers près ou autour des établissements scolaires », note-t-il.

A noter que cette omniprésence policière tend à prémunir les élèves des violences de rue et à garantir la stabilité des cours tout au long de l'année, au grand soulagement des familles.