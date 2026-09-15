Afrique: Industrie automobile - 13 entreprises coréennes attendues en Tunisie en octobre

La Tunisie entend renforcer sa coopération avec la Corée du Sud dans le secteur des composants automobiles. Dans ce cadre, l'ambassade de Tunisie à Séoul a tenu, le 15 septembre 2026, une séance de travail avec Hyundai Mobis, consacrée notamment aux opportunités d'investissement, aux partenariats industriels et aux possibilités d'approvisionnement auprès de fabricants tunisiens.

La réunion a été présidée, du côté coréen, par Kim Young-bin, vice-président de Hyundai Mobis, avec la participation de plusieurs responsables de l'entreprise relevant notamment des départements des investissements à l'étranger et de la planification stratégique.

Les discussions ont porté sur les perspectives de développement de la coopération entre la Tunisie et Hyundai Mobis, ainsi que sur les possibilités d'établir des partenariats industriels et de développer des projets d'investissement direct en Tunisie.

À cette occasion, la partie tunisienne a présenté les principaux atouts du pays en tant que destination industrielle et d'investissement dans le secteur automobile, notamment sa position géographique stratégique, ses compétences humaines et le développement de son tissu industriel spécialisé dans les composants automobiles.

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La proximité de la Tunisie avec les marchés européens, ainsi que son ouverture sur les marchés africains et arabes, ont également été mises en avant comme des facteurs susceptibles de favoriser l'implantation et le développement d'activités industrielles à destination de plusieurs marchés.

À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations afin d'identifier des opportunités concrètes d'approvisionnement auprès de fabricants tunisiens et d'étudier des projets d'investissement direct, dans une logique de complémentarité industrielle et de bénéfice mutuel.

Une délégation de 13 entreprises coréennes attendue en Tunisie

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative de l'ambassade de Tunisie à Séoul baptisée « Tunisian Automotive Partnership Roadshow », destinée à renforcer les contacts avec les principales entreprises coréennes opérant dans le secteur des composants automobiles.

Selon l'ambassade, cette initiative a permis d'établir des canaux de communication avec plusieurs entreprises coréennes du secteur et devrait se traduire prochainement par une visite en Tunisie.

Une délégation coréenne composée de 13 entreprises spécialisées dans différents domaines liés à l'industrie des composants automobiles est ainsi attendue en Tunisie à la mi-octobre 2026.

Dans nos archives Exportations d'huile d'olive tunisienne : 600 millions de dinars attendus d'ici fin mars 2025 Cette visite sera organisée en coordination avec la Tunisian Automotive Association, l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia) et la Chambre de commerce tuniso-coréenne.

La mission devrait permettre aux entreprises participantes d'explorer directement les opportunités offertes par le marché tunisien, d'identifier d'éventuels partenaires locaux et d'examiner les possibilités de coopération industrielle et d'approvisionnement.

Hyundai Mobis figure parmi les principaux groupes coréens spécialisés dans les composants et systèmes automobiles et les technologies de mobilité.Le groupe développe et produit notamment des composants destinés aux véhicules électriques, des systèmes électroniques, des technologies de sécurité ainsi que des solutions de conduite avancée.

Fort d'une présence internationale et d'un réseau de sites de production et de recherche et développement, Hyundai Mobis compte parmi les fournisseurs mondiaux de composants automobiles.