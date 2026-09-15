Tunisie: Réforme pédagogique - Outils d'apprentissage unifiés, nouveaux dispositifs d'intégration et plateforme de révision

15 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La rentrée académique 2026-2027 dont le coup d'envoi a eu lieu aujourd'hui même, semble marquée par une profonde refonte structurelle notamment au niveau des programmes préscolaires.

De prime abord, et pour corriger les disparités d'apprentissage dès la petite enfance, Kamel Kalai, chargé de la Direction générale des programmes au ministère de l'Éducation, a justement annoncé en ce mardi 15 septembre 2026, le déploiement officiel d'une mallette pédagogique unifiée. Conçue en partenariat avec les ministères de la Famille et des Affaires religieuses, et soutenue par l'Unicef, cette trousse technique vise à harmoniser les méthodes d'encadrement au sein des écoles publiques, des jardins d'enfants et des kouttebs traditionnels.

S'exprimant à ce sujet au micro de Jawhara FM, le responsable a précisé que ce nouvel outil s'adresse directement aux éducateurs et aux prédicateurs dans la mesure où il rassemble des guides méthodologiques axés sur le développement linguistique, cognitif et sensori-moteur des enfants ainsi qu'un protocole dédié à la pédagogie différenciée et à l'éducation inclusive pour les élèves porteurs de handicap.

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En outre, le ministère impose une rupture majeure dans le second cycle où les évaluations d'éducation plastique et technologique se feront désormais sous forme de projets collaboratifs au sein de la classe, supprimant ainsi les devoirs à la maison pour pousser l'élève à l'autonomie.

Concernant l'intégration, Kamel Kalaï a révélé l'adaptation en braille de 9 nouveaux manuels scientifiques pour permettre aux lycéens non-voyants des sections informatique et économie de passer les épreuves du baccalauréat.

L'effort se prolongera dès le début du mois d'octobre avec la réactivation gratuite de la plateforme numérique « Joussour ». Animé par des enseignants bénévoles, cette plateforme proposera des cours de soutien pour les trois examens nationaux, une initiative solidaire essentielle pour soutenir le budget des familles face à l'explosion des cours particuliers.

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