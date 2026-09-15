Tunisie: Sonede - Nouvelles perturbations de l'approvisionnement en eau dans trois gouvernorats

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé mardi la poursuite des perturbations et des coupures dans l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs zones des gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine.

Dans un communiqué, la SONEDE a expliqué que ces perturbations sont dues à une deuxième panne survenue mardi 15 septembre 2026 sur la conduite d'adduction de 1.000 mm relevant de la station de dessalement des eaux de mer de Zarzis.

Les perturbations touchent notamment les zones en hauteur ainsi que les secteurs situés en bout de réseau.

Dans le gouvernorat de Gabès, la délégation de Mareth est concernée.

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Dans nos archives Tunisiens recrutés à l'étranger : Une baisse de 2,6% par rapport à l'année dernièreDans le gouvernorat de Médenine, les perturbations concernent les délégations de Médenine Nord, Médenine Sud, Zarzis, Ben Guerdane et Sidi Makhlouf.

Dans le gouvernorat de Tataouine, elles touchent les délégations de Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen.

La SONEDE prévoit une reprise progressive de l'approvisionnement en eau potable à partir de minuit dans la nuit de mardi à mercredi 16 septembre, après l'achèvement des travaux de réparation de la panne.

La société a présenté ses excuses aux abonnés résidant dans les zones concernées pour les désagréments occasionnés par ces perturbations.

Elle a également précisé que ses équipes techniques travaillent sans interruption, 24 heures sur 24, afin de réparer la panne dans les meilleurs délais et de rétablir le rythme normal de distribution de l'eau potable.