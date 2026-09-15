Tunisie: Stylo contre clavier - La science tranche en faveur de l'écriture manuscrite

Un stylo contre un clavier : le duel n'a rien d'anodin pour le cerveau. Une étude publiée en 2024 dans la revue scientifique Frontiers in Psychology, une revue à comité de lecture spécialisée en psychologie, démontre que l'écriture manuscrite active le cerveau bien plus intensément que la frappe au clavier, avec des bénéfices directs sur la mémoire et l'apprentissage.

L'étude a été menée par la professeure Audrey van der Meer, chercheuse à l'Université norvégienne des sciences et technologies, avec son collègue Ruud van der Weel. Trente-six étudiants ont porté des casques munis de capteurs pour mesurer leur activité cérébrale. Chacun devait, selon les essais, écrire un mot à la main sur un écran tactile ou taper ce même mot au clavier. Les chercheurs ont ensuite comparé ce qui se passait dans leur cerveau selon la méthode utilisée.

Le résultat est net. Quand on écrit à la main, différentes zones du cerveau se connectent et travaillent ensemble de façon beaucoup plus riche que lorsqu'on tape au clavier. Selon Audrey van der Meer, cette activité cérébrale plus intense favorise la mémorisation et aide à mieux enregistrer de nouvelles informations.

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En clair, tracer les lettres à la main sollicite à la fois les gestes de la main, la vue et le langage, un peu comme un exercice complet pour le cerveau. Taper sur un clavier, en revanche, revient surtout à répéter un même mouvement de pointage, sans lien avec la forme de la lettre, ce qui stimule beaucoup moins ces connexions.

Ces résultats confirment d'autres études menées sur le sujet. Le chercheur américain Robert W. Wiley avait par exemple testé l'apprentissage de l'alphabet arabe chez des adultes. Ceux qui avaient appris à écrire les lettres à la main les reconnaissaient plus vite et les prononçaient mieux que ceux qui les avaient tapées au clavier.

L'étude norvégienne présente toutefois une limite : elle n'a pas directement vérifié si les participants retenaient mieux les mots écrits à la main que ceux tapés au clavier. Les chercheurs eux-mêmes précisent que d'autres travaux seront nécessaires pour confirmer ce lien avec certitude.

Ces découvertes relancent malgré tout le débat sur la place de l'écriture manuscrite à l'école, à l'heure où plusieurs pays, comme la Finlande, ont réduit son enseignement au profit des claviers. Face à ces nouvelles preuves scientifiques, certains États américains ont d'ailleurs décidé de réintroduire l'apprentissage de l'écriture cursive dans leurs programmes.