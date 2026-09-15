Mali: Au moins 5 soldats du groupe paramilitaire russe Africa Corps tués lors de l'attaque de Dioura

14 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

Au Mali, le bilan de l'attaque jihadiste du jeudi 10 septembre contre le camp de l'armée de la localité de Dioura, dans le centre, s'alourdit. Plusieurs dizaines de militaires maliens et de combattants russes ont été tués. Plus de cinquante militaires ont également été faits prisonniers.

C'est l'une des attaques les plus meurtrières subies par l'armée depuis une dizaine d'années. Les assaillants - combattants jihadistes affiliés à al-Qaïda - avaient quasiment bouclé le secteur quelques jours avant de passer à l'acte.

Jeudi, ils ont attaqué le camp, dans un premier temps, par l'ouest, un peu pour brouiller les pistes. Quasiment au même moment, par l'est, à pied, à moto et à bord de véhicules lourdement armés, ils ont pris possession du camp de la localité Dioura.

Selon deux sources, plusieurs dizaines de militaires de l'armée régulière ont perdu la vie. Quelques dizaines d'autres militaires maliens ont été faits prisonniers. Dans les rangs des alliés russes, au moins cinq militaires combattants de Africa Corps ont été tués.

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Les jihadistes ont quitté les lieux après l'attaque. Dans un communiqué publié dimanche 13 septembre sur la situation de Dioura, l'armée malienne a annoncé des « opérations aéroterrestres engagées contre les assaillants », faisant état de la « neutralisation » de « plusieurs éléments terroristes à moto qui tentaient de se dissimuler sous un couvert végétal ». Ce lundi 14 septembre, le camp de Dioura, situé au centre du Mali, était toujours abonné par les militaires.

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