Egypte: AMAN, Bokra et Erada rejoignent le programme égyptien de dette de développement

AMAN Holding, Bokra et Erada Finance ont rejoint un programme visant à développer le financement par dette de capital-risque pour les scaleups égyptiennes. Ces trois institutions ont signé des accords-cadres avec enpact dans le cadre de « Scale It Forward », une initiative développée en collaboration avec la GIZ Égypte afin de permettre aux entreprises en croissance d'accéder à des capitaux sans que leurs fondateurs aient à céder davantage de parts.

Ce programme aidera les prêteurs participants à concevoir et à tester des produits de dette de capital-risque, tout en leur donnant accès à un vivier d'entreprises en phase de croissance. « Scale It Forward » prévoit de collaborer avec 5 institutions financières et 30 entreprises en forte croissance. Chaque institution devrait sélectionner 6 entreprises pour la phase pilote.

Les entreprises sélectionnées recevront au moins 5 000 € de dette de capital-risque de la part d'une institution financière participante, auxquels s'ajouteront 5 000 € d'aide non remboursable octroyée dans le cadre du programme. Elles bénéficieront également d'une formation axée sur la planification financière, la gouvernance, la gestion de la trésorerie et la préparation au financement par emprunt.

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Le programme cible les entreprises qui ont dépassé le stade initial de start-up et génèrent déjà un chiffre d'affaires, mais qui ne sont pas forcément éligibles aux prêts bancaires traditionnels en raison des exigences en matière de garanties ou d'un historique d'exploitation trop court. Les secteurs ciblés comprennent la fintech, l'agritech, la healthtech, le commerce électronique, les technologies climatiques et les services numériques.

« Scale It Forward » est mis en oeuvre par la GIZ Égypte et enpact dans le cadre de l'initiative allemande « Invest for Jobs ». Ce projet pilote vise à tester si la dette de capital-risque peut devenir une source supplémentaire de capital de croissance en Égypte, aux côtés des fonds propres, des prêts bancaires et d'autres instruments de financement.

Points clés à retenir

Ce programme prévoit des montants d'investissement initiaux modestes, mais son objectif principal est de développer un marché plutôt que de financer immédiatement d'importantes levées de fonds. Les start-ups égyptiennes ont levé environ 614 millions de dollars via différents instruments de financement en 2025, mais les fonds propres restent une source courante de capitaux pour les entreprises technologiques.

Cela peut poser un problème aux fondateurs qui ont besoin d'argent pour se développer, mais qui ne souhaitent pas céder une nouvelle part de leur entreprise à chaque levée de fonds. La dette de capital-risque offre une autre option aux entreprises qui génèrent du chiffre d'affaires et disposent d'une visibilité suffisante sur leur trésorerie pour rembourser un prêt.

Pour les prêteurs, cependant, les entreprises technologiques peuvent être plus difficiles à évaluer que les emprunteurs traditionnels, car elles disposent souvent de peu d'actifs physiques pouvant servir de garantie. Scale It Forward tente de répondre aux préoccupations des deux parties. Les entreprises bénéficient d'un accompagnement pour améliorer leur reporting financier et leur capacité de remboursement, tandis qu'AMAN, Bokra et Erada peuvent tester des modèles de prêt sur un portefeuille de dossiers sélectionnés, une partie du risque étant couverte par des subventions.

Le véritable test aura lieu après la phase pilote. Si les institutions participantes parviennent à prêter aux scale-ups et à récupérer leur argent à des taux acceptables, elles pourraient augmenter le montant des prêts et faire de la dette de capital-risque un produit régulier. Cela pourrait offrir aux fondateurs égyptiens davantage de choix entre dette et capitaux propres à mesure que leurs entreprises se développent.