Cameroun: Recensement - A la frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale, le difficile travail des agents

Au Cameroun, le quatrième recensement général de la population et de l'habitat couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage s'achève le 15 septembre 2026. Les opérations ont été prolongées à trois reprises, alors que le dernier recensement remonte à 2005. Au cours du processus, les agents recenseurs ont connu des difficultés dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, avec des refus des populations. Ces derniers jours, la coordination des équipes du recensement général a achevé sa tournée nationale à Kyé-Ossi, dans le sud du pays, à la frontière avec le Cameroun et le Gabon.

« Il y a quelqu'un ? » lance Patrick. Ce dernier retourne dans ce domicile où il a pris rendez-vous il y a quelques jours. Cet agent recenseur effectue ce qu'il appelle, dans le jargon, un « ratissage ». « Le ratissage, c'est une opération qui consiste à chercher à connaître ceux qui n'ont pas été identifiés ou dénombrés », explique-t-il.

Ici, à Kyé-Ossi, dans le sud du Cameroun, à la frontière avec le Gabon et la Guinée Équatoriale, le recensement a connu des difficultés. Des difficultés avec lesquelles les autorités locales ont dû composer.

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« Des difficultés liées aux flux migratoires »

Joseph Victorien De Giamba, sous-préfet de Kyé-Ossi, affirme : « Ces difficultés étaient liées aux flux migratoires des populations qui, de temps en temps, pour les besoins économiques, migrent vers la Guinée équatoriale ou vers le Gabon, et vice versa. Donc, du coup, ça devient une population pratiquement instable. »

La fin de la phase complémentaire de ratissage a lieu ce 15 septembre. Mais les opérations vont se poursuivre exclusivement dans les zones rouges.

André Mbairanodji, coordonnateur national du recensement, détaille : « Dans ces zones à conflits qu'on appelle les zones rouges, on ne pouvait pas risquer d'y envoyer les agents recenseurs. Et il y a aussi des ménages où, malgré les efforts du gouvernement, on note encore quelques refus. Avec ces deux opérations, nous aurons les statistiques fiables. »

Ce sera ensuite le tour de l'enquête post-censitaire. Objectif : entériner les chiffres du recensement, évalués à environ 75 % de la population réelle du pays, selon la coordination du recensement général.