Maroc: Oléiculture - La récolte s'annonce, les bras beaucoup moins

Sécheresse persistante, pénurie de saisonniers, disparités régionales marquées : la nouvelle campagne oléicole s'ouvre sous le signe de l'incertitude. Derrière le rendement des vergers se joue une question autrement plus triviale : combien coûtera demain le litre d'huile d'olive au Maroc ?

Dans quelques jours, les oliveraies marocaines commenceront à s'animer. Bâches déployées, caisses ressorties des hangars, maâsras (pressoirs) prêtes à reprendre du service. Mais avant même de savoir ce que donnera l'olivier, une question circule dans plusieurs bassins de production : qui ramassera ses fruits ?

La pénurie de main-d'oeuvre saisonnière n'est plus un accident de parcours, elle est devenue une donnée économique à part entière. L'hiver dernier, une récolte pourtant abondante avait dû être prolongée dans certaines régions, faute de bras suffisants. Cette année, le problème revient avec sa facture : journées plus chères, équipes difficiles à réunir, ramassage retardé, tentation grandissante de mécaniser.

L'exode rural qui ne s'est jamais vraiment inversé

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Le paradoxe mérite qu'on s'y attarde. Le Maroc affiche un chômage qui reste préoccupant, singulièrement chez les jeunes, et l'agriculture peine dans le même temps à recruter au moment précis où elle en a le plus besoin. Deux réalités qui devraient se rencontrer et qui, sur le terrain, se croisent sans jamais vraiment se rejoindre. Le chômage marocain est d'abord urbain et diplômé, quand la cueillette demande une main-d'oeuvre rurale, disponible plusieurs semaines d'affilée, capable d'enchaîner des journées éprouvantes sous un soleil qui ne négocie pas. Ce ne sont pas les mêmes chômeurs, ni les mêmes bras.

A cela s'ajoute un exode rural qui ne s'est jamais vraiment inversé : le saisonnier agricole d'hier est aujourd'hui livreur, ouvrier de chantier ou vendeur à la sauvette, des métiers eux aussi précaires, mais rarement plus rudes. Une journée de cueillette rapporte ce qu'elle a toujours rapporté, ou presque, pendant que le coût de la vie n'a pas attendu la campagne oléicole pour grimper. L'équation cesse d'être rentable pour qui a d'autres options, même modestes.

Et lorsque la main-d'oeuvre boude un secteur, celui-ci augmente les journées, ce qui renchérit la récolte, ou investit dans les machines, ce qui la rend possible sans les bras qui manquent. Dans les deux cas, la facture finit quelque part, sur le prix de vente ou sur l'emploi rural lui-même. Le véritable débat n'est donc peut-être plus de savoir pourquoi les bras désertent les oliveraies, mais à quelles conditions, et pour combien, ils accepteraient d'y revenir. Une question à laquelle la mécanisation répond, pour l'instant, plus vite que les politiques de l'emploi.

Un arbre qui sort convalescent

L'olivier n'est pas une culture périphérique. Il couvre environ 1,2 million d'hectares, soit près des deux tiers des superficies arboricoles du Royaume, et fait vivre, directement ou indirectement, une part considérable de l'économie rurale. Or l'oliveraie marocaine sort d'une longue épreuve. Les années de sécheresse successives ont rogné les rendements, asséché les réserves hydriques et fragilisé en premier lieu les plantations en bour.

Le problème n'est pas seulement la quantité de pluie tombée, mais son calendrier : floraison, nouaison, puis remplissage du fruit sont autant de rendez-vous que la météo peut honorer ou manquer. S'y ajoutent les températures extrêmes : un printemps perturbé, un épisode de Chergui ou une chaleur estivale mal placée peuvent compromettre la formation de l'olive. Le fruit reste sur l'arbre, mais il perd en calibre et surtout en potentiel huileux.

Les pluies abondantes de l'hiver et du printemps avaient pourtant redonné de l'humidité aux sols. En mai, les estimations officielles tablaient sur environ 2 millions de tonnes d'olives, une progression de 111% par rapport à la campagne précédente. Puis l'été est passé par là, exposant particulièrement les oliviers non irrigués. Des professionnels ont depuis revu leurs projections à la baisse, évoquant un recul pouvant atteindre 40% pour la campagne 2026-2027, une prévision de filière et non un bilan national arrêté, mais révélatrice de la marge entre la floraison et le panier.

Il n'existe plus une seule campagne marocaine

Toutes les oliveraies ne racontent pas la même saison. Dans le Nord, autour d'Ouezzane, Chefchaouen et Ksar El Kébir, les pluies ont nourri l'optimisme. Dans d'autres bassins, plus exposés au stress hydrique, les perspectives sont beaucoup moins généreuses.

Le Maroc oléicole ressemble à une carte climatique grandeur nature : ici, l'eau gonfle les fruits ; à quelques dizaines de kilomètres, elle reste comptée. Cette différence pèsera sur le rendement, car une tonne d'olives n'est pas une unité absolue : variété, maturité, alimentation hydrique, date de récolte et conditions de trituration donnent des volumes sensiblement différents. Peser les olives ne suffira pas, il faudra attendre qu'elles passent au moulin.

Du verger à la bouteille

C'est ici que l'affaire agricole devient sociale. Au Maroc, l'huile d'olive appartient à l'alimentation quotidienne, au petit-déjeuner, aux tajines, à cette institution nationale fort peu réglementée qu'est le morceau de pain plongé directement dans l'assiette.

Environ 67% de la production nationale d'olives est destinée à la trituration, contre 23% à la conserverie. L'essentiel de l'huile produite est absorbé par le marché intérieur, ce qui explique que le prix du litre déborde largement le cercle des agriculteurs. Après les flambées des campagnes de sécheresse, qui avaient fait franchir ou frôler les 100 DH le litre, le retour d'une production abondante avait permis une détente. Pour la nouvelle campagne, certains opérateurs du Nord avancent déjà la possibilité d'une huile autour de 35 DH le litre dans les zones de production.

Doucement, cependant, avec la bouteille : ce chiffre est une anticipation locale, pas encore une réalité nationale. Entre l'olive accrochée à l'arbre et le litre acheté à Casablanca, Rabat ou Marrakech, il faut compter le ramassage, le transport, la trituration, le stockage, les intermédiaires et la distribution. Et si la main-d'oeuvre se raréfie et renchérit, une partie de ce que la bonne récolte fait gagner peut être reprise par le coût même de la récolte.

L'équation devient délicieusement marocaine : beaucoup d'olives ne garantissent pas beaucoup d'huile, beaucoup d'huile ne garantit pas une huile bon marché, et une bonne récolte peut encore chercher désespérément quelqu'un pour la ramasser.

Le prix, mais aussi la qualité

Reste ce que le consommateur oublie parfois en scrutant l'étiquette : la qualité. Une récolte effectuée au bon stade de maturité et rapidement acheminée vers une unité de trituration favorise une huile supérieure. Des olives laissées trop longtemps au sol se dégradent au contraire. La pénurie de main-d'oeuvre rejoint ainsi le problème qualitatif : retarder le ramassage finit par se retrouver dans la bouteille.

La campagne qui s'ouvre dira donc bien plus que le nombre de tonnes récoltées. Elle mesurera la résilience de l'oliveraie après des années de sécheresse, les écarts entre cultures irriguées et cultures en bour, mais aussi la capacité d'une agriculture en mutation à trouver encore ceux qui travaillent dans ses champs.

Au bout de cette chaîne attend le consommateur. Il ne demandera ni le taux de nouaison, ni l'état de la nappe phréatique, ni combien de saisonniers ont manqué à l'appel. Sa question sera infiniment plus simple, devant le moulin, l'épicier ou le rayon du supermarché : le litre est à combien, cette année ? Toute la campagne oléicole marocaine tient peut-être dans cette question-là.