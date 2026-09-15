Angola: Le pays souhaite transformer la coopération avec le Brésil en projets d'industrialisation

Luanda — L'Angola entend donner un nouvel élan à la coopération économique et industrielle avec le Brésil afin de créer des chaînes de valeur capables de générer des emplois et de renforcer la capacité productive du pays, a déclaré lundi à Brasilia le secrétaire d'État à l'Industrie, Carlos Rodrigues.

S'exprimant lors d'une mission d'étude de la Banque africaine de développement (BAD) au Brésil, dans le cadre du protocole d'accord avec l'Agence brésilienne de coopération (ABC), le responsable a désigné l'agro-industrie, la formation technologique et le transfert de technologie comme des domaines prioritaires.

À cette occasion, Carlos Rodrigues a plaidé pour une coopération évoluant du simple partage d'expériences vers la concrétisation de programmes et de projets adaptés aux besoins du pays.

Pour le secrétaire d'État, le défi de l'Angola ne réside pas seulement dans la production, mais dans la transformation de la production nationale en valeur ajoutée, grâce à la création de chaînes de valeur, à l'augmentation de la part locale, à l'amélioration de la productivité et à la création d'emplois qualifiés.

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Il a indiqué que la stratégie repose également sur une meilleure articulation entre l'agriculture, l'industrie, les services et les marchés, ainsi que sur la création de conditions permettant à la production agricole d'alimenter une industrie nationale plus compétitive et capable de répondre aux besoins intérieurs.

Carlos Rodrigues a souligné l'intérêt particulier que l'Angola porte à l'expérience brésilienne en matière d'agriculture tropicale, de recherche appliquée, d'assistance technique et d'adaptation des technologies aux conditions locales.

Il a indiqué qu'Angola entendait tirer parti de ces expériences pour transformer son potentiel agricole en une production régulière et compétitive, destinée non seulement à l'approvisionnement de la population, mais aussi à la fourniture de matières premières à l'industrie.

Le responsable a souligné que la transformation industrielle de la production agricole permettrait de réduire les pertes, d'améliorer la conservation des produits, de substituer les importations, d'accroître la valeur ajoutée nationale et de créer des opportunités d'emploi dans diverses régions d'Angola.

Parmi les domaines de coopération identifiés, il a mis en avant l'organisation de chaînes de valeur agro-industrielles, l'installation d'unités de transformation, le stockage, la logistique, la certification de la qualité ainsi que le rapprochement entre producteurs, coopératives, entreprises industrielles et marchés.

Dans son intervention, le secrétaire d'État angolais a également souligné que la formation professionnelle et technologique constituait une condition indispensable à la modernisation de l'industrie angolaise.

Selon le secrétaire d'État, la maintenance industrielle, l'automatisation, la numérisation, la gestion et l'utilisation efficace de l'énergie figurent parmi les compétences nécessaires pour répondre aux exigences des secteurs productifs.

Il a noté que la coopération devait englober les micro, petites et moyennes entreprises, en s'appuyant sur l'expérience du Service brésilien d'appui aux micro et petites entreprises (SEBRAE) ainsi que sur les domaines de l'innovation, de la transformation numérique et du développement d'écosystèmes industriels, grâce au savoir-faire accumulé par l'Agence brésilienne de développement industriel (ABDI).

Sur le plan entrepreneurial, le secrétaire d'État a prôné une nouvelle approche des relations économiques avec le Brésil.

À cet égard, il a indiqué que la priorité ne devait pas se limiter à l'acquisition d'équipements, mais porter sur l'établissement de partenariats conjuguant investissement, transfert de technologie, formation des cadres, assistance technique et production locale.

« L'objectif est de nouer des relations d'affaires durables, capables de générer des retombées pérennes pour le développement industriel des deux pays », a-t-il souligné.

Parmi les secteurs prioritaires présentés par le secrétaire d'État figurent la transformation du sucre, la modernisation de la filière céréalière -- en particulier pour le blé, le riz, le soja et le maïs -- ainsi que le développement des chaînes de valeur du soja et du palmier, incluant la production d'huile brute, la fabrication d'aliments pour le bétail et l'ensemble de la chaîne logistique associée.

Selon le responsable, le choix de ces secteurs reflète la volonté de rapprocher la production agricole de la transformation industrielle, afin de permettre à une plus grande part de la valeur générée de rester au sein de l'économie nationale.