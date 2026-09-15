Angola: La vice-présidente discute avec le PNUD du soutien aux priorités de développement

Luanda — La vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, s'est entretenue ce mardi à Luanda avec la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Denise António, au sujet du renforcement du soutien aux priorités nationales de développement.

S'adressant à la presse, Denise António a indiqué que la vice-présidente de la République avait réaffirmé la nécessité pour le PNUD de poursuivre son soutien à l'intégration des Objectifs de développement durable (ODD) dans les politiques nationales de développement, par le biais d'initiatives alignées sur les priorités du pays.

Elle a également fait savoir que Esperança da Costa avait sollicité un renforcement de la coopération en matière de renforcement des capacités des institutions nationales ainsi que dans les domaines liés à la biodiversité et aux changements climatiques.

À cette occasion, Denise António a réaffirmé l'engagement du PNUD à soutenir la mise en oeuvre des priorités inscrites dans le Plan national de développement (PND) 2023-2027, en cohérence avec le plan stratégique de l'organisation.

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La diplomate a souligné l'importance de la coopération entre le PNUD, le gouvernement angolais et les partenaires au développement pour soutenir les objectifs nationaux.

Denise António a également réaffirmé l'engagement du PNUD à continuer de soutenir l'Angola dans la construction d'un avenir plus durable, inclusif et prospère pour tous les Angolais.

La coopération entre l'Angola et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) repose sur un partenariat stratégique visant à soutenir les priorités nationales de développement, à réduire la pauvreté et à accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Le cadre de coopération actuel est guidé par le Programme 2024-2028, qui met l'accent sur la croissance inclusive, la gouvernance, la diversification économique, l'emploi des jeunes, l'inclusion financière et le soutien aux populations vulnérables.

Dans le domaine environnemental, le partenariat couvre la résilience face au changement climatique, l'atténuation des effets de la sécheresse et l'initiative « Nature for Health » (N4H), qui articule la protection des écosystèmes avec la santé humaine et animale.

Le tourisme durable constitue un autre domaine d'intervention. En février 2026, le PNUD et la Chambre de commerce américaine en Angola (AMCHAM) ont noué un partenariat pour promouvoir ce secteur en tant que moteur de développement économique.

Parmi les initiatives figure le projet « Roots Reconnected », qui valorise le patrimoine historique de Massangano et cherche à créer des opportunités de tourisme communautaire ayant un impact économique et social.

En juillet 2026, le PNUD et la Banque nationale d'Angola (BNA) ont également renforcé leur coopération dans les domaines de l'éducation financière, de l'inclusion numérique et de la coopération Sud-Sud. FMA/ART/LUZ