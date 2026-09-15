Angola: La RNA se dote d'un centre de surveillance des émetteurs

Luanda — Un centre de surveillance de la Radio Nationale d'Angola (RNA) a été inauguré ce mardi à Luanda afin de contrôler, en temps réel, son réseau d'émetteurs à l'échelle nationale.

La mise en place de ce centre, qui permet également à la RNA d'effectuer certaines opérations de maintenance sans intervention humaine, s'inscrit dans le cadre du projet d'expansion et de modernisation de la station de radio.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, qui a également assisté à la transition du signal radio de l'analogique vers le numérique.

S'adressant à la presse à l'issue d'une visite à la RNA, Mário Oliveira a souligné que l'installation de cette infrastructure permettrait un gain de temps en cas de problèmes nécessitant une intervention technique.

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Le ministre a également indiqué que le centre assure l'interconnexion entre les différentes rédactions de la RNA et leurs studios respectifs, garantissant ainsi une plus grande fiabilité de l'information et de la circulation des données, tout en améliorant la production de contenus destinés aux auditeurs.

« Avec la mise en oeuvre de cette nouvelle étape du projet de modernisation et d'expansion, la phase d'intervention à Luanda s'achève ; nous allons, dans les prochains jours, lancer le processus pour les autres provinces de notre pays », a-t-il souligné.

À cet égard, le responsable a indiqué que les provinces de Namibe et de Huíla disposent déjà des équipements ; le processus d'installation technique débutera donc dans les prochains jours.

« Les provinces telles que Lunda-Sul, Benguela et Bié ont des équipements prêts pour l'installation », a-t-il garanti.

Il a précisé que le programme de modernisation s'accompagne également d'un processus de formation des cadres de la RNA, afin qu'ils soient à la hauteur des grands défis posés aujourd'hui par les nouvelles technologies.

« C'est un engagement que le gouvernement a pris envers les Angolais et envers l'Angola, et il mène à bien ce processus depuis plusieurs années. Nous espérons ainsi pouvoir desservir tous les Angolais en offrant une qualité d'écoute et de couverture optimales, ainsi que des contenus de qualité produits par les professionnels de la RNA », a-t-il déclaré.

De son côté, le président du Conseil d'administration (PCA) de la RNA, Sebastião Lino, a expliqué que la nouvelle architecture technologique reliera les studios aux centres de diffusion via un réseau privé, créant ainsi de meilleures conditions pour le transport du signal, une meilleure intégration des systèmes et une efficacité opérationnelle accrue.

Selon lui, les actions inscrites dans le projet d'expansion et de modernisation de la RNA représentent une transformation majeure pour la production de la station de radio ainsi que pour le suivi des contenus.

Le Projet d'expansion et de modernisation du signal de la RNA (PEMIX) est un programme structurant de l'exécutif angolais visant à transformer la radio en un système numérique moderne et intégré, doté d'une couverture nationale efficace.

Parmi les principaux objectifs figurent l'extension de la couverture du signal de la RNA -- passant de 63 % à 76 % de la population angolaise -- ainsi que le remplacement des équipements analogiques par des systèmes d'automatisation numérique et des technologies de pointe au sein des stations centrales et provinciales.

Le projet prévoit également le renforcement des infrastructures grâce à l'installation de dizaines de nouveaux studios, salles de rédaction, locaux techniques et centres de diffusion à travers le pays. CPM/ASS/LUZ