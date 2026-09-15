Angola: Le PR nomme un vice-président de la Cour suprême et un ambassadeur en Turquie

15 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé ce mardi, Domingos da Costa Mesquita, au poste de Vice-président de la Cour suprême.

Selon un communiqué de presse, Domingos da Costa Mesquita a été nommé suite à l'approbation, par l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature judiciaire, des résultats de l'élection des candidats au poste de vice-président de la Cour suprême, qui s'est tenue le 10 septembre 2026.

Domingos da Costa Mesquita a obtenu le plus grand nombre de voix de ses pairs, avec 14 suffrages. Artur Domingos Gunza arrive en deuxième position avec sept voix, suivi d'Anabela Couto de Castro Valente, qui a recueilli trois voix.

Par un autre décret, le Président de la République a nommé Osvaldo dos Santos Varela ambassadeur d'Angola en Turquie.

Osvaldo Varela était auparavant ambassadeur en Israël et, jusqu'à récemment, secrétaire des Relations Extérieures chargé de l'Administration, des Finances et du Patrimoine.

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