Angola: Cuanza-Sul accueille l'acte des célébrations du 17 septembre

Sumbe — La province de Cuanza-Sul accueillera l'événement principal des célébrations de la Journée du Héros national le 17 septembre, commémorant le 104e anniversaire de la naissance du fondateur de la nation et premier président de l'Angola, António Agostinho Neto.

Dans une déclaration à la presse, le gouverneur de la province, Eugénio Laborinho, a remercié l'Exécutif, dirigé par le président de la République, João Lourenço, d'avoir choisi sa province pour accueillir les célébrations.

Eugenio Laborinho a assuré que la province était prête à accueillir les activités et a invité les citoyens à participer aux célébrations.

Né le 17 septembre 1922 à Icolo e Bengo, António Agostinho Neto s'est illustré comme poète, médecin et homme politique. Il est décédé le 10 septembre 1979 à Moscou.

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Formé en médecine à Lisbonne, le fondateur de la nation s'engagea dans les mouvements anticoloniaux et fut emprisonné et exilé à plusieurs reprises par les autorités portugaises.

À la tête du MPLA, son action a été déterminante dans la lutte armée qui a conduit à l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975.

En tant que président, Agostinho Neto a dû faire face à des défis tels que la guerre civile et l'ingérence de puissances étrangères.

Sa vision était claire : construire un État angolais souverain et socialiste, tout en défendant l'unité nationale, résumée par sa célèbre formule : « Le plus important est de résoudre les problèmes du peuple.»

La province de Cuanza-Sul, d'une superficie de 55 660 km², compte 24 municipalités, dont 12 ont été créées dans le cadre de la nouvelle division politico-administrative du pays, et une population de plus de 2,3 millions d'habitants.