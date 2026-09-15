Angola: Des étudiants angolais obtiennent leur diplôme de l'Université Rusangu

Luanda — Quatre étudiants angolais ont obtenu leur diplôme dimanche à l'Université Rusangu de Monze, en Zambie, lors d'une cérémonie en présence de diplomates de l'ambassade d'Angola dans ce pays.

Estevão Gabriel Guilherme a obtenu sa maîtrise en linguistique appliquée à l'éducation, tandis qu'Estevão Quitumba, Gaspar Henriques et Simão Dumbo ont obtenu leur licence en théologie.

La cérémonie de remise des diplômes, qui a rassemblé 539 diplômés, six doctorants et 15 étudiants de maîtrise, s'est déroulée en présence d'une délégation de l'ambassade d'Angola, conduite par la deuxième secrétaire Teresa Quiala.

L'événement a débuté vendredi par des activités culturelles et religieuses et s'est conclu dimanche par la remise des diplômes.

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Présidant la cérémonie, Juvenal Balisasa, directeur de l'éducation pour la division Afrique centrale et occidentale de l'Église adventiste du septième jour et membre du comité exécutif de l'Association panafricaine des universités et collèges adventistes, a souligné la nécessité d'un engagement accru dans la formation des jeunes afin de répondre aux exigences du marché du travail.

Selon Juvenal Balisasa, l'Angola a besoin de professionnels qualifiés dans des domaines tels que les technologies de l'information, la cybersécurité, la science des données et la gestion numérique des entreprises.

Il a également estimé qu'il était essentiel que les diplômés soient préparés non seulement sur le plan académique, mais aussi aux exigences pratiques et éthiques de l'exercice professionnel.

L'Université de Rusangu compte actuellement 36 étudiants angolais inscrits en sciences comptables, éducation à l'environnement, agriculture et éducation, informatique, soins infirmiers, journalisme et communication, et théologie.

L'établissement accueille plus de quatre mille étudiants originaires de divers pays africains, dont l'Angola, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, le Kenya, l'Eswatini, le Malawi, le Libéria, le Mozambique, le Rwanda, l'Afrique du Sud, les Seychelles et la République démocratique du Congo.