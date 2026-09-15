Angola: L'introduction en bourse de la SBA ouvre son capital aux investisseurs

Luanda — Le président de la commission exécutive de la Standard Bank Angola (SBA), Luis Teles, a déclaré lundi, à Luanda, que l'introduction en bourse de la banque lui permettrait d'ouvrir son capital à un plus grand nombre d'investisseurs nationaux et de partager la richesse créée par la banque.

S'adressant à la presse à l'issue du petit-déjeuner de presse consacré au lancement de l'introduction en bourse (IPO) de 34 % des actions de la banque, le dirigeant a qualifié l'opération d'étape stratégique pour l'institution et pour le marché des capitaux angolais.

Luis Teles a souligné la situation financière de la SBA, qui se classe actuellement cinquième parmi les plus grandes banques du pays en termes d'actifs, troisième en termes de bénéfices et affiche le meilleur rendement des capitaux propres.

Le dirigeant a également insisté sur la solidité, la liquidité et la capitalisation de l'institution, ainsi que sur ses antécédents de résultats financiers positifs et sa politique de distribution de dividendes qui alloue entre 65 % et 75 % des bénéfices aux actionnaires.

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Selon Luís Teles, l'introduction en bourse contribuera également au développement du marché des capitaux en augmentant la gamme d'instruments financiers négociables sur la BODIVA et en élargissant la base d'investisseurs.

Le président de la commission exécutive a déclaré que la Standard Bank Angola (SBA) entend positionner l'offre comme une opportunité d'investissement dans une institution alliant solidité financière, rentabilité et stratégie de croissance à long terme.

Il a ajouté qu'avec la vente de 34 % des actions, la Standard Bank Angola entend consolider la participation du public au capital de l'institution et contribuer à la croissance et à l'approfondissement du marché des capitaux.