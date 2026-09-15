Angola: La Corée du Sud pour l'approfondissement des relations avec le pays

Luanda — L'ambassadeur de Corée du Sud en Angola, Byong-Jo Kang, a exprimé ce mardi à Luanda l'intérêt de son pays pour l'approfondissement des relations bilatérales, en privilégiant les secteurs de la santé, de la technologie, de l'éducation et de l'énergie.

Le diplomate sud-coréen s'est exprimé devant la presse après avoir été reçu en audience par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa ; il a profité de cette occasion pour évoquer le renforcement croissant des liens entre les deux pays.

Byong-Jo Kang a affirmé que la Corée du Sud suivait de près la dynamique de croissance de l'économie angolaise et a noté que les deux pays connaissaient une intensification significative de leur coopération, 35 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Cette rencontre avec la vice-présidente angolaise intervient environ un mois après que le diplomate a été reçu par le Président de la République, João Lourenço, à qui il a remis ses lettres de créance l'habilitant à représenter officiellement la Corée du Sud en Angola.

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Septième ambassadeur de la République de Corée en Angola, Byong-Jo Kang a estimé que les deux pays devenaient des « amis de plus en plus proches » et a désigné la culture comme l'un des domaines contribuant le plus à ce rapprochement.

Selon le diplomate, de nombreux jeunes Angolais manifestent un intérêt pour la culture sud-coréenne, notamment pour la K-pop, un phénomène musical qui connaît une popularité croissante auprès de la jeunesse angolaise.

Il a qualifié l'Angola de pays à fort potentiel et a exprimé sa volonté d'oeuvrer, tout au long de sa mission, à l'approfondissement et à l'élargissement de la coopération bilatérale.

« En tant qu'ambassadeur de la République de Corée, je travaillerai à renforcer davantage la coopération entre nos deux pays », a-t-il déclaré.

Coopération bilatérale

L'Angola et la Corée du Sud entretiennent une coopération diversifiée dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, du développement institutionnel, de la technologie, de l'innovation et du développement économique.

Ce partenariat inclut des programmes de coopération au développement mis en oeuvre par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), comprenant des actions d'assistance technique, la formation de cadres, le soutien aux infrastructures et aux équipements, des bourses d'études ainsi que des échanges d'experts.

Sur le plan économique, l'Angola cherche à tirer parti de l'expérience et des capacités technologiques sud-coréennes pour stimuler la diversification économique, l'industrialisation, le développement des infrastructures et la transformation numérique.

L'expérience de la Corée du Sud en matière d'innovation, d'industrie et de technologies numériques constitue également un domaine propice au renforcement de la coopération bilatérale.

Sur le plan culturel, la popularité croissante de la K-pop et des productions audiovisuelles sud-coréennes auprès de la jeunesse angolaise contribue à rapprocher les deux peuples.