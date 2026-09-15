Angola: Mário Oliveira souligne le processus de modernisation de la RNA

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a déclaré ce mardi à Luanda que le processus de modernisation de la Radio nationale d'Angola (RNA) permettrait d'améliorer la qualité du signal et d'étendre progressivement la couverture radiophonique à l'ensemble du pays.

S'exprimant lors du lancement du « Podcast de la RNA », le ministre a également souligné que la modernisation de la station créerait de meilleures conditions pour la production et la diffusion de contenus destinés avant tout aux nouvelles générations.

Selon Mário Oliveira, les jeunes pourront suivre les programmes de la RNA via les réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook, tandis que les Angolais de la diaspora auront plus facilement accès à des contenus portant sur la réalité nationale.

Il a assuré que le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale continuerait de fournir le soutien technologique nécessaire à l'expansion de la RNA, grâce à des infrastructures de connectivité par satellite, fibre optique et faisceaux hertziens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a estimé que le podcast constituait un outil pour rapprocher la diaspora de l'Angola et faire connaître les progrès réalisés dans le pays aux plans économique et social.

Mário Oliveira a cité, entre autres exemples, les investissements réalisés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'énergie, de l'agriculture et des télécommunications.

Dans le secteur des télécommunications, il a indiqué que l'Angola compte actuellement environ 29 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et entre 18,7 et 19 millions d'utilisateurs d'Internet mobile.

Le ministre a également mis en avant les projets « Angola Online » et « Angola Digital », destinés à élargir l'accès gratuit aux technologies de l'information et de la communication.

Il a rappelé que le projet « Angola Online » dispose d'environ 183 points d'accès gratuit à Internet dans différentes localités du pays, tandis que le projet « Angola Digital » en compte près de 84, avec l'installation d'environ 2 100 ordinateurs dans des écoles publiques et des centres communautaires.

Mário Oliveira a aussi évoqué les investissements visant la modernisation de l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), notamment l'installation d'une dizaine de stations sismiques dans le pays.

Il a précisé qu'une seconde phase du projet devrait débuter l'année prochaine, avec l'augmentation du nombre de stations destinées à la surveillance de l'activité sismique nationale et internationale.

Le pays dispose par ailleurs d'une vingtaine de stations agrométéorologiques et de 57 stations météorologiques de surface, qui collectent des données sur les précipitations, la température, l'humidité et la pression atmosphérique.