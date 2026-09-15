Angola: Bengo enregistre trois cas positifs de variole du singe

Caxito — Le Bureau provincial de la santé de Bengo, par l'intermédiaire de son Département de la santé publique et de la lutte contre les maladies endémiques, a enregistré huit cas de variole du singe, dont trois se sont révélés positifs, sans aucun décès à déplorer.

Selon le point de situation épidémiologique de la variole du singe dans la province, mardi, sur les huit cas enregistrés, deux se sont révélés négatifs et trois sont en cours d'analyse.

Deux guérisons ont également été enregistrées.

Les services municipaux de santé de Panguila et de Dande intensifient leurs efforts de sensibilisation à la variole du singe afin d'améliorer les connaissances sur les modes de transmission, les mesures de prévention et l'importance d'une prise en charge médicale rapide.

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L'initiative, inscrite dans le cadre des actions de promotion de la santé et de prévention des maladies, a également été étendue aux conducteurs, aux étudiants et aux commerçants de la communauté, permettant ainsi le partage d'informations utiles sur les précautions nécessaires et l'adoption de comportements contribuant à réduire les risques de propagation de la maladie.

Au cours de cette activité, les participants ont été sensibilisés à l'importance d'être attentifs aux signes et symptômes de la MPox, ainsi qu'à la nécessité de consulter un médecin en cas de suspicion, d'éviter la désinformation et de promouvoir une réponse communautaire responsable.