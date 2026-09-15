Angola: La police arrête des individus pour trafic d'armes à feu à Sumbe

Sumbe — Deux hommes, âgés de 29 et 30 ans, ont été arrêtés dimanche par la Police nationale dans la municipalité de Sumbe (province de Cuanza-Sul) pour vente illégales d'armes à feu.

S'adressant à la presse ce mardi, le chef du Département de communication institutionnelle et de presse du Commandement provincial de la Police nationale à Cuanza-Sul, le sous-inspecteur Tomás Filipe António, a indiqué que les suspects, résidant dans les quartiers de Calundo et Canjala-2, ont été surpris en possession d'une carabine et d'un fusil de chasse qu'ils tentaient de vendre au prix de 230 000 kwanzas l'unité.

Il a précisé que ces arrestations faisaient suite à des enquêtes menées par la brigade de lutte contre la criminalité, dans le cadre des efforts de prévention, d'investigation et d'élucidation des crimes commis à l'aide d'armes à feu.

Le sous-inspecteur Tomás Filipe António a ajouté que les opérations se poursuivaient afin d'identifier et de démanteler la source clandestine présumée d'approvisionnement en armes.

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Enfin, il a indiqué que les personnes arrêtées ont été remises aux autorités judiciaires pour la suite de la procédure légale et pour répondre de leurs actes devant la justice.