Angola: Plus de 400 engins explosifs découverts à Uíge

Uíge — Quatre cent quatorze engins explosifs divers ont été découverts au cours du premier semestre de cette année dans la province d'Uíge par le Centre national de déminage.

Il s'agit notamment de mines antichars et antipersonnel, ainsi que d'autres dispositifs, trouvés sur une superficie de plus de 57 000 mètres carrés.

S'exprimant ce mardi auprès de l'ANGOP, le responsable de l'Agence nationale d'action contre les mines (ANAM) à Uíge, Daniel Paulo, a expliqué que ces engins avaient été récupérés dans les municipalités de Puri et de Negage, où des postes électriques sont en cours d'installation.

Sans préciser le nombre d'engins explosifs désamorcés antérieurement, il a simplement indiqué que la province d'Uíge comptait encore quatre zones à déminer, situées dans les municipalités de Quimbele et de Maquela do Zombo, ainsi que deux autres dans la localité de Milunga.