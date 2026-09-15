Angola: Le FACRA finance 356 petites entreprises à Uíge en six ans

15 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/SB

Uíge — Le Fonds angolais de capital-risque actif (FACRA) a déboursé 456 millions de kwanzas dans la province d'Uíge depuis 2020 afin de financer 356 micro et petites entreprises du secteur commercial de la région.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce mardi, le directeur du Bureau provincial de développement économique intégré d'Uíge, Marcelino Ferreira, a expliqué que ce financement avait été réalisé par l'intermédiaire des agences KixiCrédito et Nespecred présentes dans la province.

Sans préciser de chiffres, le responsable a indiqué que ce financement avait dynamisé l'économie régionale grâce à la création d'emplois, la promotion du travail indépendant et l'augmentation du volume d'activité des investisseurs locaux.

« Cette année marque la fin de la période de financement ; nous saurons alors si les prêts ont été remboursés », a-t-il déclaré.

Marcelino Ferreira considère le financement public comme un instrument essentiel pour dynamiser l'économie réelle et stimuler la production locale dans la province d'Uíge.

Il a également ajouté que le soutien apporté aux institutions financières non bancaires a renforcé l'activité des entreprises de divers secteurs dans la région.

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