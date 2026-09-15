Angola: Carrinho Proteína renforce son soutien aux éleveurs

Benguela — Le chef du département technique de Carrinho Proteína, Alfredo Firmino, a déclaré lundi, à Benguela, que l'entreprise renforçait son soutien aux éleveurs dans le cadre de sa stratégie de promotion de la production nationale de volailles, de porcs et de bovins.

Avec une capacité de production installée de plus de 600 tonnes d'aliments pour animaux par jour, Carrinho Proteína, filiale du groupe Carrinho, ambitionne de mettre en oeuvre un programme national intégré de développement de l'élevage, axé sur les porcs, les volailles et les bovins, grâce à un modèle structuré, financièrement viable et reproductible.

L'entreprise entend ainsi contribuer à l'augmentation de la production nationale, en ciblant les producteurs familiaux et commerciaux, afin de réduire progressivement les importations, de créer des emplois en milieu rural et, par conséquent, de faire baisser le prix des protéines animales pour le consommateur final.

Dans une déclaration à l'ANGOP concernant la Foire Internationale de Benguela (FIB 2026), qui s'est achevée dimanche, Alfredo Firmino a souligné l'importance de la production d'aliments pour animaux dans le modèle économique de l'entreprise.

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Selon Alfredo Firmino, l'entreprise fournit aux producteurs non seulement des aliments pour animaux, mais aussi une assistance technique et vétérinaire ainsi que les moyens technologiques nécessaires à l'amélioration des niveaux de production et de productivité.

Concrètement, a-t-il expliqué, l'activité de Carrinho Proteína consiste à établir des partenariats avec des producteurs nationaux afin de garantir une production efficace répondant aux besoins du marché.

Actuellement, a-t-il souligné, l'entreprise enregistre des niveaux de production d'aliments pour animaux équilibrés, ce qui lui permet d'assurer l'approvisionnement de ses partenaires.

« En termes de volume de production d'aliments pour animaux, nous disposons d'une disponibilité équilibrée. Nous sommes en mesure de répondre aux besoins de tous nos partenaires sans aucune plainte », a déclaré Alfredo Firmino.

Interrogé sur les capacités de production installées au regard de la demande nationale en protéines animales, le dirigeant a estimé que les niveaux de production actuels permettaient de satisfaire la demande, tout en reconnaissant la nécessité de renforcer ces capacités à l'avenir, compte tenu de la croissance attendue de la production nationale.

Concernant le secteur des oeufs, Alfredo Firmino a indiqué que la production journalière variait en fonction des besoins des clients.

À propos de la FIB 2026, il a précisé que Carrinho Proteína y avait présenté sa gamme de produits, notamment des aliments pour animaux, du poulet, du boeuf, du porc et des oeufs issus de l'élevage local, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les activités de l'entreprise.

De ce fait, Alfredo Firmino souligne que la participation au salon a également permis de renforcer les liens avec les producteurs de différentes régions du pays, en particulier de Benguela, Huambo et Huíla, désireux d'en savoir plus sur les solutions proposées par Carrinho Proteína.

Présent dans les provinces de Luanda, Bengo, Malanje, Huambo, Benguela, Huíla, Cunene, Cuando et Cubango, le projet mené par Carrinho Proteína s'articule autour de trois axes stratégiques : la promotion de la production porcine, avicole et bovine.

Son principal objectif est de faciliter et de promouvoir l'accès des éleveurs à la génétique, à l'alimentation animale de qualité et au marché.