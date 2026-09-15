Angola: Appel à un renforcement des mesures de prévention contre la variole

Cazombo — La directrice du bureau provincial de la santé du Moxico Leste, Benilde Miguel, a lancé lundi, un appel à la population afin de renforcer les mesures de prévention contre la variole et la rougeole.

Dans une déclaration à la presse concernant la situation épidémiologique à Moxico Leste, Benilde Miguel a souligné que le taux de cas de rougeole et de variole demeure préoccupant pour les autorités, notamment dans les municipalités de Luau, Cazombo et Luacano.

Elle a indiqué que les autorités ont renforcé la surveillance épidémiologique aux frontières avec la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que dans les lieux de forte concentration de population tels que les marchés et les écoles, afin d'enrayer la propagation de ces maladies.

La responsable a ajouté que son bureau travaille également avec les autorités traditionnelles, les églises et les organisations non gouvernementales pour sensibiliser la population au respect des mesures préventives.

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Elle a précisé que les autorités traditionnelles sont également encouragées à dissuader la population de recourir aux remèdes traditionnels, car cela pourrait mettre des vies en danger.

Selon la responsable, la campagne de vaccination contre la variole est en cours, avec plus de 9 000 doses disponibles.

Elle a souligné que les équipes techniques travaillent à la mise à jour des données sur les cas confirmés de rougeole et de variole.

Au début du mois, la province de Moxico Leste avait enregistré plus de 113 cas de variole, dont 14 confirmés en laboratoire et 99 probables.

Concernant la rougeole, en août de cette année, la municipalité de Cazombo avait enregistré plus de 300 cas et huit décès.