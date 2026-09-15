Congo-Brazzaville: Le préfet de Pointe-Noire souligne l'essor de l'Angola

Cabinda ( — Le préfet du département de Pointe-Noire (Congo), Pierre Cébert Ibocko-Onangha, a souligné lundi l'essor de l'Angola en tant que modèle stratégique en Afrique, insistant sur la stabilité politique et les perspectives de croissance économique.

Lors d'une interview accordée à la presse à l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle des commémorations de la Journée du Héros national, célébrée le 17 septembre, Pierre Cébert Ibocko-Onangha a cité la Constitution angolaise en vigueur comme référence en matière de stabilité politique et d'efficacité gouvernementale dans la région.

Le préfet a également salué le rôle de l'Angola dans la diplomatie africaine durant le mandat du président João Lourenço à la tête de l'Union africaine.

Il a précisé que, durant cette période, le pays avait renforcé sa position de centre de médiation des conflits et de coordination politique, ainsi que son rôle dans la promotion des infrastructures d'intégration régionale.

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Le responsable a également mis en lumière les réformes structurelles visant à diversifier l'économie au-delà du secteur pétrolier, en privilégiant l'agriculture, la logistique et l'économie bleue.

« Il ne fait aucun doute que l'Angola est un modèle à suivre en matière de développement dans différents secteurs en Afrique subsaharienne », a poursuivi le dirigeant congolais.

Pierre Cébert Ibocko-Onangha a souligné que les relations entre l'Angola et la République du Congo sont historiques et fondées sur une amitié et une fraternité profondes entre les deux peuples.