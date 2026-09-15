Angola: Le Pakistan veut renforcer sa coopération avec l'Angola dans le domaine de la défense

Luanda — Le Pakistan s'apprête à renforcer sa coopération avec l'Angola dans le domaine de la défense, en particulier pour la formation de cadres, a annoncé ce mardi à Luanda, l'ambassadeur pakistanais Naeem Khan.

Dans sa déclaration à la presse, à l'issue d'un entretien avec le ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la patrie, Lúcio do Amaral, le diplomate a jugé excellentes les relations entre les deux pays, ayant ensuite salué le rôle d'Angola dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ainsi que la position du Pakistan dans la région de l'Asie du Sud.

Selon l'ambassadeur, le Pakistan considère l'Angola comme un pays leader dans la région et un important « hub » pour l'Afrique australe, en raison de son rôle central dans les efforts de promotion de la paix et de la sécurité sur le continent.

Naeem Khan a déclaré que la coopération bilatérale pourrait être étendue aux secteurs du commerce, de la défense, de la politique, de la culture, des arts, de l'éducation et de la diplomatie, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

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Sur le plan militaire, il a évoqué les possibilités de formation pour les étudiants, les enseignants et les militaires angolais au Pakistan, y compris des stages professionnels, des exercices conjoints et des programmes d'échange d'expériences.

« L'Angola a reçu une invitation du Pakistan pour que des militaires s'y rendent afin de suivre des entraînements, de partager des expériences et de participer à des formations », a-t-il déclaré.

Le diplomate a ensuite annoncé la possibilité pour les militaires et les spécialistes pakistanais de venir en Angola pour s'informer et partager leur expérience et leurs connaissances dans le domaine de la défense.

Naeem Khan a informé que les deux pays se préparent pour la célébration en 2027, du 50e anniversaire de leurs relations de coopération, une occasion d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales.

Sur le plan économique, le diplomate a manifesté l'intérêt du Pakistan pour les produits angolais tels que le café, le pétrole, le gaz, l'énergie et les diamants.

L'ambassadeur a estimé une présence de 200 à 300 citoyens pakistanais en Angola et a rappelé les investissements des hommes d'affaires de son pays.

À titre d'exemple, il a cité l'investissement de 50 millions de dollars dans la province de Benguela, où deux usines du secteur agroalimentaire ont été installées.

Le diplomate a reconnu que les 50 ans de relations avaient permis aux deux pays d'accumuler des expériences, d'où l'occasion de transformer en actions plus concrètes la coopération, en augmentant la présence angolaise au Pakistan et vice-versa.

L'Angola et le Pakistan partagent des relations amicales, et qui depuis se sont renforcées dans les domaines de l'économie, du commerce et de la sécurité publique. LDN/ART/DF/LUZ