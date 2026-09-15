Congo-Brazzaville: Ouverture des commémorations du 17 septembre au pays

Cabinda — Le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du buste du Président Agostinho Neto, dans la ville de Pointe-Noire (République du Congo), a marqué lundi le lancement des activités commémoratives de la Journée du héros national angolais, organisées par l'ambassade d'Angola dans ce pays.

Cet hommage a été rendu à António Agostinho Neto, premier Président de la République d'Angola et figure centrale de la lutte pour l'indépendance nationale, lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur d'Angola au Congo, Vicente Muanda, en présence du préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Cébert Ibocko-Onangha.

Cet acte symbolique a donné le coup d'envoi d'une série d'activités civiques, culturelles et politiques prévues pour le mois de septembre au sein de la communauté angolaise résidant au Congo.

S'adressant à la presse, l'ambassadeur Vicente Muanda a appelé à une forte mobilisation de la communauté angolaise autour des activités marquant la Journée du héros national, célébrée le 17 septembre.

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À cette occasion, Vicente Muanda a souligné l'importance historique de Pointe-Noire et d'autres régions de la République du Congo dans le processus de lutte pour la libération nationale et l'accession de l'Angola à l'indépendance.

Selon lui, le fait que l'aéroport international de Pointe-Noire porte le nom d'António Agostinho Neto témoigne de l'amitié et des bonnes relations qui unissent les deux peuples.

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de la préfecture de Pointe-Noire, de membres du personnel de l'ambassade d'Angola, de membres de la communauté angolaise et d'invités.