Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement à améliorer l'environnement des affaires

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Marcy Lopes, a réitéré ce mardi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif angolais à perfectionner le cadre institutionnel et à renforcer la surveillance, afin de garantir un environnement des affaires plus sûr et propice à l'investissement.

Lors de son intervention à l'ouverture de la cinquième édition du Forum international sur les entreprises et les droits de l'homme, le ministre a plaidé pour une plus grande responsabilité des entreprises dans la promotion, la défense et la protection des droits de l'homme.

Marcy Lopes a affirmé que l'Exécutif oeuvrait à créer des conditions permettant aux investissements responsables de bénéficier, dans le pays, de prévisibilité, de sécurité juridique et d'institutions ouvertes au dialogue, dans le respect de la dignité humaine.

Le ministre a estimé que l'Angola traverse une étape décisive de son développement ; c'est pourquoi la diversification de l'économie et l'attraction des investissements doivent aller de pair avec la protection des droits des communautés et de l'environnement.

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Il a ainsi prôné l'application rigoureuse des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, afin de sensibiliser le secteur privé à la prévention des violations dans le cadre des opérations, des chaînes d'approvisionnement et des relations commerciales.

Pour Marcy Lopes, l'État doit reconnaître les entreprises comme des partenaires indispensables au développement, tout en exigeant, en contrepartie, le respect de la loi, la promotion d'un travail décent, la création d'environnements sûrs, l'égalité des chances et la transparence au sein des chaînes de valeur.

Il a également souligné que la tolérance zéro à l'égard de la corruption constituait l'une des conditions préalables à l'instauration d'un environnement des affaires plus responsable et plus durable.

Ce forum se tient dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale des droits de l'homme, sous le thème : « Le rôle de l'activité des entreprises dans la promotion de la durabilité environnementale, de l'inclusion communautaire et de la protection des droits de l'homme ».

L'initiative bénéficie du soutien de l'ambassade de Norvège et comprend le lancement de la deuxième édition du recueil « Droits de l'homme en Angola : égalité et inclusion ».