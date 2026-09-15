Angola: Des coopératives agricoles de Matala réclament davantage de matériel

Matala — Les coopératives agricoles de la zone irriguée de Matala, dans la province de Huíla, ont appelé lundi à un meilleur accès aux tracteurs, aux outils agricoles et autres moyens de production afin d'accroître les surfaces cultivées et les niveaux de productivité.

Les producteurs soulignent l'insuffisance de matériel agricole comme l'un des principaux freins à l'exploitation des terres arables et au développement de la production céréalière et maraîchère.

Outre le matériel, ils demandent également un meilleur accès aux semences, aux engrais, à l'assistance technique et au financement, éléments jugés essentiels pour renforcer les capacités de production et améliorer les conditions de vie des familles paysannes.

Le président de la coopérative Primeiro de Maio, Víctor Fernandes, a déclaré que l'augmentation de la production agricole exige le recours à des sources de financement alternatives et à d'autres moyens de production, compte tenu des limitations actuelles du secteur.

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Le responsable a plaidé pour un soutien accru aux producteurs, notamment en matière d'accès au matériel, aux intrants et au crédit, afin d'étendre les surfaces cultivées et d'améliorer les niveaux de productivité.

Le président de la coopérative Sandjuka Tchalwa, Tomé Armando, estime que la mise en place de moyens de production permettra d'accroître l'offre de produits sur le marché local et de réduire la dépendance vis-à-vis des produits provenant d'autres régions du pays.

Les coopératives réaffirment leur engagement à augmenter la production agricole et à contribuer à la sécurité alimentaire, à condition de disposer de conditions techniques, financières et matérielles adéquates.

En réponse aux préoccupations des producteurs, le directeur du Bureau municipal à l'agriculture de Matala, Bernardo Chicomo, a souligné que le partenariat avec le Fonds d'appui au développement agricole (FADA) constituait une solution pour faciliter l'accès aux moyens de production.

Il a expliqué que le financement pourrait permettre l'acquisition de tracteurs et de leurs outils, ainsi que de camions pour le transport des produits vers les principaux marchés et zones commerciales.

Il a plaidé pour une meilleure coordination entre les coopératives, les services agricoles et les institutions financières, afin de créer des mécanismes adaptés aux besoins des producteurs.

À propos du périmètre irrigué de Matala

Le périmètre irrigué de Matala couvre une superficie de 10 000 hectares, dont 2 423 sont cultivés, avec 649 producteurs sédentaires.

Au cours de la campagne agricole actuelle, qui s'est achèvée en août, le périmètre a enregistré une production de 9 754 tonnes de produits divers, principalement du maïs, des pommes de terre, du riz et des légumes.

La riziculture occupe 350 hectares, pour une production estimée à 7 000 tonnes, tandis que la production de pommes de terre avoisine les 2 000 tonnes, avec une capacité de stockage de 2 050 tonnes.

La production de maïs dans le périmètre est estimée à 16 000 tonnes, entre la récolte principale et la récolte de mi-saison, tandis que la production de canne à sucre atteint environ 1 400 tonnes à l'échelle municipale.

La municipalité compte 41 coopératives agricoles, dont sept sont situées dans le périmètre irrigué, en plus de la société Olombi Agronegócios.

La production locale comprend également environ 28 000 oeufs et 8 000 tonnes de poisson par an.

Parmi les coopératives agricoles, on distingue : Primeiro de Maio, Primeiro de Dezembro, Rainha Jinga, Sandjuka Tchalwa, Comandante Cow-boy, Baixo Cunene, Agostinho Materno et 11 de Novembro, considérée comme l'un des producteurs potentiels de la région.