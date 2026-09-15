Ile Maurice: Froid, vent et forte houle persisteront ce mercredi

Un puissant anticyclone au sud des Mascareignes maintient des conditions venteuses et froides dans la région. Les rafales pourront atteindre 70 km/h demain, mercredi 16 septembre, tandis que les températures maximales seront inférieures d'environ 3 °C à la moyenne. Un avertissement de forte houle restera en vigueur jusqu'à jeudi matin.

Le temps restera froid et venteux à Maurice demain, sous l'influence d'un puissant anticyclone situé au sud des Mascareignes. Après le passage d'un front froid aujourd'hui, les températures resteront inférieures à la moyenne saisonnière, tandis que le vent se renforcera. Les conditions en mer demeureront également difficiles, avec une forte houle attendue jusqu'à jeudi matin. Selon Yashvir Ramlukon, prévisionniste à la station météorologique de Vacoas, des nuages associés à un front froid approchant du Sud ont provoqué, dans la nuit de d'hier à aujourd'hui, des pluies intermittentes principalement dans le sud de l'île et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont également attendues sur les hauteurs.

Des rafales pouvant atteindre 70 km/h

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Demain, le vent soufflera du sud-est à une vitesse moyenne de 30 à 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. La station météorologique recommande la prudence lors de manoeuvres en hauteur ainsi que sur les routes, notamment en raison des risques liés aux vents de travers. Les températures maximales seront inférieures d'environ 3 °C à la moyenne saisonnière. Elles atteindront entre 17 °C et 20 °C sur le plateau central et entre 22 °C et 25 °C dans les régions côtières.

Le temps sera mi-couvert au cours de la journée, avec des pluies fines sur le plateau central et les versants au vent. Durant la nuit, des pluies fines sont encore prévues sur les hauteurs, tandis qu'un temps essentiellement beau est attendu ailleurs. Les températures minimales oscilleront entre 14 °C et 16 °C sur le plateau central et entre 18 °C et 21 °C sur les régions côtières.

Une forte houle jusqu'à demain

Un avertissement de forte houle restera en vigueur jusqu'à 10 heures jeudi à Maurice, Rodrigues et Saint-Brandon. La mer sera très forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest atteignant environ quatre mètres. Selon la station météorologique, ces conditions pourraient provoquer des inondations côtières dans les zones de basse altitude, particulièrement au moment des marées hautes. Les pêcheurs, les plaisanciers et le public en général sont fortement invités à ne pas sortir en mer ni à s'aventurer sur les plages. La prudence est particulièrement recommandée durant les heures de marée haute. Les personnes qui se trouvent sur le littoral sont également invitées à éviter de s'approcher du bord de l'eau lorsque les vagues sont importantes. Les consignes des autorités et les bulletins météorologiques doivent être suivis attentivement jusqu'à la fin de l'avertissement.

Un temps froid et venteux

«Mercredi, le puissant anticyclone sera au sud des Mascareignes. Le temps sera froid et venteux», indique Yashvir Ramlukon. L'influence de cet anticyclone, combinée au passage du front froid, marque ainsi une période plus froide et venteuse à Maurice. Les pluies fines sur certaines régions, le brouillard sur les hauteurs et surtout les conditions maritimes difficiles resteront les principaux éléments à surveiller au cours de cette période.

L'avertissement de forte houle demeurera en vigueur jusqu'à 10 heures jeudi. La prudence reste donc de mise, particulièrement en mer, sur les plages et dans les zones côtières de basse altitude.