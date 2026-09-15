Ile Maurice: Bénéfice avant impôt en hausse de 15 % à Rs 8,9 milliards

AfrAsia Bank a réalisé une nouvelle année de forte croissance, avec un bénéfice avant impôt en hausse de 15 % à Rs 8,9 milliards pour l'exercice clos au 30 juin 2026. La progression des revenus, soutenue par les activités de financement, de change et de commissions, a permis à la banque d'absorber une hausse sensible de ses charges d'exploitation.

Le net interest income a progressé de 15% pour atteindre Rs8,3 milliards, principalement sous l'effet de l'augmentation des actifs générant des intérêts. La banque indique avoir accru son exposition à des actifs jugés de meilleure qualité, tout en maintenant une gestion prudente des risques.

L'activité de marché a également apporté une contribution importante aux résultats. Le net trading income a augmenté de 17%, passant de Rs2,1 milliards à Rs2,5milliards. Il représente désormais 21 % des revenus d'exploitation. Cette progression est principalement attribuée aux activités de change, soutenues par une demande toujours importante des clients et par les opérations de trésorerie de la banque.

Les revenus de commissions ont, pour leur part, augmenté de 7% à Rs1,1milliard, grâce notamment à la progression des commissions sur les transferts internationaux et des revenus liés aux cartes.

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Autre élément favorable : les charges de dépréciation ont fortement diminué. Les net impairment charges sont passées de Rs 403,3 millions à Rs 184,4millions sur l'exercice. Cette baisse a contribué à soutenir la rentabilité, même si la banque souligne qu'elle continue de suivre l'évolution de la conjoncture économique afin d'ajuster ses provisions.

La croissance des revenus s'est toutefois accompagnée d'une progression beaucoup plus rapide des coûts. Alors que les operating income ont augmenté de 15%, les dépenses d'exploitation ont bondi de 27 %. Le ratio coûts/revenus s'est ainsi détérioré, passant de 21 % à 24%. Cette évolution constitue l'un des principaux points de vigilance alors que la banque poursuit son expansion.

«La performance financière reflète la solidité et la résilience de notre activité, soutenue par une croissance durable des revenus dans l'ensemble de nos métiers», souligne Vishal Joyram, Chief Executive Officer (CEO) d'AfrAsia Bank. Il met également en avant la progression de 20% des dépôts, qu'il considère comme un signe de la confiance maintenue des clients envers la banque.

Le bilan affiche également une forte croissance. Les actifs totaux ont progressé de 20 % pour atteindre Rs 341 milliards au 30 juin 2026.

Les prêts et avances nets ont connu une progression particulièrement marquée, de 49 % à Rs 112,6 milliards. Cette expansion reflète la volonté d'AfrAsia d'allouer davantage de capitaux à des opportunités de financement jugées attractives, tant à Maurice qu'à l'international.

Les placements en titres ont également augmenté de 33 %, passant de Rs 130,6 milliards à Rs 173,7 milliards, principalement en raison d'une hausse des investissements dans des titres de dette, notamment des valeurs étrangères.

Du côté du financement, les dépôts ont progressé de 20 %, de Rs 258,2 milliards à Rs 310,8 milliards. Cette progression a permis à la banque de renforcer sa liquidité et de financer l'expansion de son bilan. Le ratio prêts/dépôts est néanmoins monté de 29 % à 36 %, conséquence de la croissance plus rapide du crédit.

AfrAsia conserve par ailleurs une position solide en matière de capital, avec un ratio d'adéquation des fonds propres de 18,88 % à fin juin.