Ile Maurice: Ganpati repart dans une ambiance de ferveur

Jesna Appa, une dévote présente à La Digue, Camp-Bombaye, à Vacoas, a capté en vidéo quelques instants du Visarjan, l'immersion de Ganpati, le dieu Ganesha, en ce mardi 15 septembre. Ses images témoignent de l'ambiance de joie, de ferveur et de partage qui a marqué ce moment fort de Ganesh Chaturthi.

La communauté marathi s'était réunie pour accompagner les murtis en argile jusqu'au lieu du Visarjan. Pour certains dévots, le parcours avait commencé plusieurs heures plus tôt. Certains ont quitté leur domicile dès 14 heures et ont marché plusieurs kilomètres pour rejoindre La Digue, Camp-Bombaye, et accompagner Ganpati jusqu'à son immersion dans l'eau.

Dans une ambiance rythmée par les prières, les chants et les sourires, familles, dévots et communautés se sont retrouvés autour d'une même foi. Parmi les personnes présentes figuraient le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, la ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, ainsi que les députés de la circonscription.

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À La Digue, le Visarjan est bien plus qu'un simple rituel : c'est un moment de rassemblement où les familles se retrouvent et où la dévotion se transmet d'une génération à l'autre. Ensuite, cela a été le moment de laisser Ganpati repartir. Un instant chargé d'émotion, mais aussi d'espoir, puisque les dévots savent qu'il reviendra l'année prochaine.

Revivez en vidéo, à travers les images de Jesna Appa, quelques moments de ce Visarjan.