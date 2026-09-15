Tunisie: Hand - Championnat national - Le trio des favoris déjà en tête

15 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Ce championnat sera, a priori, en fin de compte semblable à ceux qui ont précédé. A moins bien sûr que les clubs des villes bastions du handball national comme Mahdia, Moknine, Sakïet Ezzit et El Menzah, qui est revenu parmi l'élite, ne créent la surprise. Les favoris, l'EST, le CA et l'ESS ont déjà occupé les premières places. Cela revient à dire que nous serons dans l'obligation d'attendre les confrontations directes de ce trio pour y voir plus clair.

En attendant la consolidation des équipes de formation, mais qui sont toujours exposées aux départs de leurs meilleurs éléments, soit pour l'étranger, soit pour les équipes comme le Club Africain, l'Espérance ou l'Etoile.

Résultats

Sporting Moknine -Makarem Mahdia 28-27

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Club Africain -El Menzah Sportif 34-24

Club Sakiet Ezzit -Union Temimienne 39-25

Espérance Sportive de Tunis-Association Sportive d'Hammamet 44-32

Étoile Sportive du Sahel-Nesr Teboulba 32-27

Baath Béni Khiar-Club de Handball de Jemmal 27-28

Classement

Espérance Sportive de Tunis 6

Club Africain 6

Étoile Sportive du Sahel 6

Association Sportive d'Hammamet 4

Club de Handball de Jemmal 4

Makarem Mahdia 4

Sporting Club de Moknine 4

Club de Sakiet Ezzit 3

Nesr Teboulba 2-

Baath Beni Khiar 2

Union Sportive de Temimienne 2

El Menzah Sport 1

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