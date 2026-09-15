Tunisie: Journées promotionnelles de l'artisanat à Tunis Siliana et Jendouba vantent leur parfum d'antan

Dans la foulée des rendez-vous professionnels dont profitent artisans et artisanes, des journées promotionnelles du secteur ont démarré hier, à la Galerie de l'Information, à Tunis. Elles sont dédiées, une semaine durant, aux gouvernorats de Siliana et de Jendouba. Du 14 au 19 de ce mois, chaque région vante son parfum d'antan.

Et revoilà une nouvelle édition qui met en avant un patrimoine local riche en expérience et savoir-faire capitalisés sur plusieurs années et transmis, au fil du temps, de génération en génération. Certes, ce rendez-vous ne manquera pas de créer l'évènement à l'échelle des deux régions.

Authenticité et modernité

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Seize artisans et artisanes, oeuvrant en matière de tissage manuel, poterie et habits traditionnels, distillation de plantes aromatiques, fibres végétales et bien d'autres petits métiers ancestraux, sont venus, ces jours-ci, exposer, à Tunis, leurs meilleurs produits faits maison et des articles alliant authenticité et modernité. L'artisanat tunisien étant, ainsi, revisité, recherché et réinventé, afin de répondre à tous les besoins et goûts. Comme une caisse de résonance d'une mémoire éternelle ressuscitant un style de vie si capricieux, fidèle à son passé et hanté par le souci de se réconcilier avec son présent sans cesse en évolution.

Pour eux, c'est une aubaine commerciale et économique qui leur apporte des gains et leur permet de se faire connaître auprès de clients effectifs et potentiels. Pareille manifestation ne manque pas d'étoffer leurs carnets d'adresses et élargir de la sorte leur capacité de production et de productivité.

En fait, leur exposition puise son essence dans un programme régional des journées promotionnelles, régulièrement organisées à l'intention des artisans issus de toutes les régions du pays. Une telle opportunité, à chaque fois renouvelée, constitue une plaque tournante d'expositions-ventes qui pourrait, certes, leur ouvrir de nouveaux horizons, afin de conquérir des marchés prometteurs.

Une politique de markéting et de communication ?

Et pour cause ? L'Office national de l'artisanat (ONA) semble faire de son mieux pour aider ces artisans à produire, créer, innover et vendre leurs produits sur le marché local. Cela passe par leur participation à des salons et foires à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

A noter que ces journées promotionnelles se déroulent quasi régulièrement tout au long de l'année, où deux gouvernorats sont présents chaque semaine. Destiné à tour de rôle à tous les artisans de différentes régions, ce rendez-vous hebdomadaire semble être tant attendu. Car dans la logique de l'offre et de la demande, l'on doit toujours viser loin et s'investir dans l'innovation, la créativité et la segmentation du marché de l'artisanat. Soit la diversification des produits et des choix proposés à l'exposition.

Cela exige une large participation aux foires et salons tant à l'échelle locale qu'internationale. Mais aussi une bonne politique de marketing et de communication censée vendre notre artisanat et faire rayonner son image à l'extérieur.