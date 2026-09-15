Tunisie: CNUCED - la Tunisie réaffirme son soutien au peuple palestinien à Genève

La Mission permanente de la République tunisienne auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a participé, le 15 septembre 2026, à une réunion consacrée à l'examen du rapport élaboré par le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur l'évolution de la situation économique dans les territoires palestiniens occupés et sur les moyens de soutenir le peuple palestinien.

Cette réunion s'est tenue dans le cadre de la 73e session du Conseil de la CNUCED, dont les travaux se déroulent du 14 au 25 septembre 2026 à Genève.

Dans son intervention, la mission tunisienne a abordé les principaux indicateurs figurant dans le rapport, lesquels mettent clairement en évidence la profondeur de la crise économique et sociale dans les territoires palestiniens ainsi que l'ampleur de la situation humanitaire catastrophique imposée aux Palestiniens dans toutes leurs composantes.

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Elle a notamment souligné la destruction des infrastructures de l'économie palestinienne, l'imposition de contraintes structurelles à celle-ci et la privation du peuple palestinien de son droit fondamental au développement, dans un contexte marqué par l'accélération des mesures de colonisation et le renforcement du blocus imposé aux territoires palestiniens, en violation flagrante du droit international et au mépris du statut juridique et historique existant.

La mission tunisienne a également insisté sur l'importance de ces évaluations des Nations Unies, qui constituent une référence essentielle pour mesurer les répercussions économiques des crimes de génocide et des actes systématiques commis, selon elle, par l'entité sioniste contre le peuple palestinien, ainsi que de la destruction généralisée de tous les fondements du développement et d'une vie digne dans les territoires occupés.

Ces évaluations constituent également, selon la mission, un facteur susceptible de favoriser une mobilisation accrue du soutien international en faveur de la juste cause palestinienne et l'élaboration d'une stratégie globale de soutien à l'économie palestinienne, fondée principalement sur la prise en compte des intérêts du peuple palestinien, la consolidation des conditions d'une vie digne et la préservation de sa sécurité et de sa dignité.

Dans ce contexte, la mission tunisienne a réaffirmé que les souffrances continues, les graves violations et les destructions massives subies par le peuple palestinien ne sauraient devenir une situation normale ni se transformer, sous l'effet de la prolongation de l'occupation et de la poursuite de ses politiques systématiques, en une réalité imposée avec laquelle la communauté internationale finirait par composer.

Elle a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et humanitaires et à intervenir immédiatement, non seulement pour gérer la crise à travers des mesures urgentes, mais également pour permettre au peuple palestinien de parvenir à une libération complète et de mettre fin à l'occupation.

Selon la mission tunisienne, il s'agit de la seule voie permettant de parvenir à la sécurité, soulignant qu'aucune stabilité durable dans la région et dans le monde ne pourra être instaurée tant que le peuple palestinien n'aura pas recouvré l'ensemble de ses droits légitimes.

La mission a enfin rappelé la position constante et de principe de la Tunisie en faveur du peuple palestinien et son soutien sans condition à sa lutte pour recouvrer l'intégralité de ses droits spoliés, des droits inaliénables et imprescriptibles, au premier rang desquels figure le droit à l'établissement d'un État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire de la Palestine, avec Al-Qods Al-Sharif pour capitale.